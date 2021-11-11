Україна посилює кордон із Білоруссю і надсилає туди додатково 8,5 тисяч військових

Кордон України з Білоруссю додатково захищатимуть 8,5 тисяч військовослужбовців прикордонної служби, Національної гвардії та поліцейських.
Про це Міністерство внутрішніх справ повідомило у четвер, 11 листопада.
Додатково залучать:
- 3 тисячі прикордонників;
- 3,5 тисячі нацгвардійців;
- 2 тисячі поліцейських.
Крім цього, буду чергувати 15 вертольотів, які за необхідності перекидатимуть військових на кордон.
Голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко повідомив, що на сьогодні загрози для України з боку кордону із Білоруссю немає.
«Ситуація стабільна та контрольована, ніяких загроз наразі для України немає. Однак, наша служба разом із Нацполіцією та Нацгвардією відпрацьовує всі можливі сценарії для того, аби захистити український кордон від можливої спроби прориву, який можуть влаштувати натовпи мігрантів», — зауважив Сергій Дейнеко.
Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський зазначив, що такі дії дозволять стримати нелегальних мігрантів, однак для комплексного вирішення проблеми треба будувати «інтелектуальний кордон».
- Після введення санкцій проти Білорусі за фальсифікацію президентських виборів, придушення опозиції та протестів на кордон Євросоюзу (Польща, Литва, Латвія) ринув потік мігрантів із країн Близького Сходу. У Європі впевнені, що режим Олександра Лукашенка навмисно створив міграційну кризу (збільшивши кількість авіарейсів з країн Близького Сходу), щоб помститися. Офіційний Мінськ звинувачує у кризі Європу, яка нібито сама відчинила двері для мігрантів, зокрема, із захопленого талібами Афганістану, і відмовляється їх приймати.
- 8 листопада до кордону Польщі прибула колона з тисяч мігрантів. Її супроводжували силовики Білорусі, які зрештою зігнали людей у ліс, коли ті дійшли до білоруського прикордонного переходу «Брузги». Мігранти намагалися штурмом прорвати кордон, але польські силовики та військові цього не допустили. Польща посилила кордон військами, як і Білорусь.
- Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив: якщо Євросоюз закриє кордон із Білоруссю через мігрантів на кордоні, то він перекриє газову трубу Ямал — Європа.