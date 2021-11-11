Україна посилює кордон із Білоруссю і надсилає туди додатково 8,5 тисяч військових

Крім цього, буду чергувати 15 вертольотів, які за необхідності перекидатимуть військових на кордон.

Про це Міністерство внутрішніх справ повідомило у четвер, 11 листопада.

Кордон України з Білоруссю додатково захищатимуть 8,5 тисяч військовослужбовців прикордонної служби, Національної гвардії та поліцейських.

Голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко повідомив, що на сьогодні загрози для України з боку кордону із Білоруссю немає.

«Ситуація стабільна та контрольована, ніяких загроз наразі для України немає. Однак, наша служба разом із Нацполіцією та Нацгвардією відпрацьовує всі можливі сценарії для того, аби захистити український кордон від можливої спроби прориву, який можуть влаштувати натовпи мігрантів», — зауважив Сергій Дейнеко.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський зазначив, що такі дії дозволять стримати нелегальних мігрантів, однак для комплексного вирішення проблеми треба будувати «інтелектуальний кордон».