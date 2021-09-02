Литва опублікувала відео, як білоруські прикордонники силоміць женуть мігрантів через кордон

Служба охорони держкордону Литви оприлюднила відео, на якому видно, як білоруські прикордонники, застосовуючи силу, женуть мігрантів на литовську територію.

На відео видно, як білоруські службовці з металевими щитами витіснили групу з 13 мігрантів, вигукуючи: «Встаємо, пішли, уперед».

«Білоруські пропагандисти, які розповідають вигадані історії про насильство з боку наших прикордонників і нелюдське поводження з мігрантами, лицемірно замовчують про те, що жорстоку фізичну силу застосовують саме білоруські силовики. Наприклад, так у Швенченському районі білоруські службовці з металевими щитами витіснили групу з 13 мігрантів», — повідомляє Служба охорони.

За даними прикордонників, мігранти провели на кордоні дві доби та відмовилися переходити кордон, вони хотіли повернутися до Білорусі, а звідти — додому.