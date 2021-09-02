Литва опублікувала відео, як білоруські прикордонники силоміць женуть мігрантів через кордон

Служба охорони держкордону Литви оприлюднила відео, на якому видно, як білоруські прикордонники, застосовуючи силу, женуть мігрантів на литовську територію.
На відео видно, як білоруські службовці з металевими щитами витіснили групу з 13 мігрантів, вигукуючи: «Встаємо, пішли, уперед».
«Білоруські пропагандисти, які розповідають вигадані історії про насильство з боку наших прикордонників і нелюдське поводження з мігрантами, лицемірно замовчують про те, що жорстоку фізичну силу застосовують саме білоруські силовики. Наприклад, так у Швенченському районі білоруські службовці з металевими щитами витіснили групу з 13 мігрантів», — повідомляє Служба охорони.
За даними прикордонників, мігранти провели на кордоні дві доби та відмовилися переходити кордон, вони хотіли повернутися до Білорусі, а звідти — додому.
- Литва — один з основних критиків режиму Олександра Лукашенка. Країна дала притулок сотням білорусів, які тікали від політичних переслідувань за участь в акціях проти сфальсифікованих виборів президента в серпні 2020 року. Офіційний Мінськ не раз звинувачував керівництво Литви у фінансуванні перевороту.
- На початку липня в Литві оголосили надзвичайну ситуацію через наплив нелегальних мігрантів, яких безперешкодно пропускає Білорусь (імовірно, щоб помститись за санкції). У Литві пояснюють, що до Мінська зі Стамбулу і Багдаду чотири рази на тиждень літають рейси, а вже на кордоні за сприяння прикордонників нелегалів групами направляють у Литву.
- У відповідь на такий потік мігрантів Литва почала їх розвертати назад до Мінська, а також будувати стіну на кордоні з Білоруссю. На початку серпня білоруська сторона повідомила про вбивство іракського мігранта, однак Литва назвала це провокацією Мінська.
- Ірак вирішив евакуювати своїх громадян з Білорусі на тлі міграційної кризи.