Криза на білорусько-польському кордоні: мігранти розбили табір і палять багаття, чути стрілянину

На лінії кордону Білорусі та Польщі неподалік прикордонного переходу «Брузги» сотні мігрантів, які вдень намагалися прорвати польські загородження, розгорнули табори та палять багаття. Польським військовим, поліцейським та прикордонникам вдалося відбити першу хвилю атаки мігрантів, передає Polskie Radio.

Держагентство Білорусі БелТА повідомляє, що перед польськими загородженнями знаходяться понад 2 тисячі біженців. Польська сторона називає кількість тих, хто безпосередньо намагався прорвати кордон — це близько 800 осіб.

Уряд Польщі провів екстрену нараду, за підсумками якої було визначено план дій на різні випадки. Заступник голови МВС Бартош Гродецький заявив, що від режиму Білорусі можна чекати практично всього. Масові штурми кордону очікуються на світанку. Також мігранти можуть перетворити всю зону на лінії кордону на один величезний табір, зазначив Гродецький.

Як повідомляють незалежні журналісти на місцях, біля кордону лунають постріли. Імовірно, вогонь у повітря відкривають білоруські солдати, щоби відлякати мігрантів іти вглиб Білорусі.

Точних даних про стрілянину та можливих поранених поки що немає.

Тим часом Держприкордонкомітет Білорусії запевняє, що стрілянину чути з польського боку кордону.

У Європі вже висловили занепокоєння через ситуацію, а заступник голови Міністерства закордонних справ Польщі провів зустріч із повіреним у справах Іраку для вирішення кризи, оскільки серед мігрантів велика кількість іракців.