Велика Британія у річницю протестів ввела секторальні санкції проти Білорусі. Лукашенко відповів грубо

Велика Британія у річницю початку протестів у Білорусі проти режиму Олександра Лукашенка ввела нові секторальні санкції.

Про це повідомляється на сайті уряду.

У список санкцій потрапили Олександр Лукашенко, його син Віктор, голова Міноборони Віктор Хренін, голова комітету Держбезпеки Іван Тертель, голова Адміністрації президента Ігор Сергієнко, прессекретарка Лукашенка Наталія Ейсмонт, голова МВС Іван Кубрак, а також російський бізнесмен Михайло Гуцерієв — його називають одним з «гаманців» Лукашенка.

Санкції вводяться і щодо авіаперевізників, які повʼязані із сімʼєю Лукашенка. У списку вказані конкретні повітряні судна (8 одиниць), які більше не зможуть літати над Великою Британією і використовувати її аеропорти. Також забороняється технічне обслуговування цієї техніки.

Крім цього, вводяться торгові обмеження щодо калійних добрив з Білорусі, нафтопродуктів, трансферу технологій, товарів для тютюнової промисловості і товарів подвійного призначення, які можуть використовуватися для придушення протестів.

Санкції стосуються і цінних паперів, випущених державою або державними банками. Вводяться обмеження на їхню емісію і розміщення у Великій Британії. Також Британія посилить ембарго на поставки зброї.

Лукашенко відповів на обмеження жорстко. «Та вдавіться ви цими санкціями у Великій Британії! Ми тисячу років не знали цієї Великої Британії і знати не хочемо. Ви прихвосні американські», — сказав Лукашенко під час прямої лінії.