У ЄС заявили, що знімуть санкції проти Білорусі лише після припинення всіх репресій та звільнення політв’язнів

У Європейському Союзі заявили, що скасують санкції проти Білорусі лише після того, як режим припинить репресії.

Про це йдеться у заяві верховного представника ЄС Жозепа Борреля до першої річниці сфальсифікованих Олександром Лукашенком виборів.

Боррель нагадує, що протягом року після виборів режим Лукашенка знищував власне суспільство, далі розриваючи зв’язок із білоруським народом. Він підкреслив, що навіть через рік запит суспільства на проведення чесних виборів не був виконаний.

«Єдиний спосіб припинити політичну кризу — це всебічний національний діалог. Скасування санкцій ЄС стане можливим тільки тоді, коли влада Білорусі повністю дотримуватиметься принципів демократії і верховенства права, поважатиме зобовʼязання з прав людини і припинить всі репресії», — повідомив він.

Також Боррель закликав випустити із в’язниць близько 600 політичних в’язнів.