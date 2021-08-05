Лукашенко наказав позбавляти громадянства натуралізованих білорусів за участь у протестах

«Закріплюються порядок внесення матеріалів про втрату білоруського громадянства натуралізованими особами за участь в екстремістській діяльності або заподіяння тяжкої шкоди інтересам Білорусі та процедура припинення розгляду заяв про набуття громадянства у випадках, передбачених зазначеним законом», — йдеться в указі.

Також документ впроваджує можливе відновлення в громадянстві та розширює перелік категорій іноземців та дітей, які отримали право на набуття громадянства в спрощеному порядку.