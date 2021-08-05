Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко приказал лишать гражданства натурализованных беларусов за участие в протестах.
Соответствующий указ он подписал 5 августа, сообщили в пресс-службе Лукашенко.
«Закрепляются порядок внесения материалов об утрате беларусского гражданства натурализованными лицами за участие в экстремистской деятельности или причинение тяжкого вреда интересам Беларуси и процедура прекращения рассмотрения заявлений о приобретении гражданства в случаях, предусмотренных указанным законом», — говорится в указе.
Также документ предоставляет возможность восстановления в гражданстве и расширяет перечень категорий иностранцев и детей, которые получили право на получение гражданства в упрощенном порядке.
- Ранее Лукашенко поручил силовикам закрыть границу из-за миграционного кризиса в регионе. Позже самопровозглашенный президент Беларуси назвал Украину дополнительной угрозой, «которой раньше не было», и обвинил украинскую власть в проведении «антинародного курса».
- С начала августа 2020 года граждане Беларуси протестовали против переизбрания президентом Лукашенко. Активные протесты продолжались с 9 до 11 августа, когда силовики задержали больше всего людей. Многие из них были избиты и получили наказания по решению суда. Более 400 человек уже осуждены. 290 человек в Беларуси признаны политическими заключенными.