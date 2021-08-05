Лукашенко приказал лишать гражданства натурализованных беларусов за участие в протестах

«Закрепляются порядок внесения материалов об утрате беларусского гражданства натурализованными лицами за участие в экстремистской деятельности или причинение тяжкого вреда интересам Беларуси и процедура прекращения рассмотрения заявлений о приобретении гражданства в случаях, предусмотренных указанным законом», — говорится в указе.

Также документ предоставляет возможность восстановления в гражданстве и расширяет перечень категорий иностранцев и детей, которые получили право на получение гражданства в упрощенном порядке.