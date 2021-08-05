Лукашенко видит в Украине «новую угрозу» и обвиняет Киев в «антинародном курсе»

«Я собрал руководителей почти всех силовых структур, чтобы обсудить не только ситуацию на границе, но и то, что происходит вокруг Беларуси. Прежде всего, что касается политики Североатлантического блока НАТО в западном направлении. В этом контексте очень важно услышать вашу точку зрения о позиции братской нам Украины», — отметил Лукашенко.

Об этом Лукашенко заявил на совещании с силовиками.

По его словам, «украинцы — близкий к Беларуси народ, но руководство Украины, проводя антинародный курс, взяло за основу конфронтацию».

«Мы не говорим, куда они там — на запад, на восток идут, на юг, неважно. Это их дело — определяться. Но в основе их политики лежит конфронтация. И для нас это дополнительная угроза, которой у нас раньше не было», — подчеркнул самопровозглашенный президент.

Кроме того, Лукашенко поручил силовикам закрыть границу через миграционный кризис в стране.