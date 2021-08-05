Лукашенко видит в Украине «новую угрозу» и обвиняет Киев в «антинародном курсе»

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко назвал Украину дополнительной угрозой, «которой раньше не было», мол, власть Украины проводит «антинародный курс».
Об этом Лукашенко заявил на совещании с силовиками.
«Я собрал руководителей почти всех силовых структур, чтобы обсудить не только ситуацию на границе, но и то, что происходит вокруг Беларуси. Прежде всего, что касается политики Североатлантического блока НАТО в западном направлении. В этом контексте очень важно услышать вашу точку зрения о позиции братской нам Украины», — отметил Лукашенко.
По его словам, «украинцы — близкий к Беларуси народ, но руководство Украины, проводя антинародный курс, взяло за основу конфронтацию».
«Мы не говорим, куда они там — на запад, на восток идут, на юг, неважно. Это их дело — определяться. Но в основе их политики лежит конфронтация. И для нас это дополнительная угроза, которой у нас раньше не было», — подчеркнул самопровозглашенный президент.
Кроме того, Лукашенко поручил силовикам закрыть границу через миграционный кризис в стране.
- В начале июля в Литве объявили чрезвычайную ситуацию из-за наплыва нелегальных мигрантов, которых беспрепятственно пропускает соседняя Беларусь. Среди задержанных на границе с Беларусью в основном нелегалы из Ирака. Также задержаны граждане Ирана, Сирии, Беларуси, России, Гвинеи, Турции, Шри-Ланки и других стран. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил миграционный кризис тем, что у Беларуси нет средств, чтобы содержать мигрантов.
- Позднее Лукашенко заявил, что его страна больше не будет мешать мигрантам пересекать западные границы. Этим он, по сути, ответил на санкции.
- Еврокомиссия предоставит Литве €10 миллионов для реагирования на наплыв мигрантов. Страна уже строит заграждение на границе — оно должно быть построено на участке границы длиной в 550 километров.