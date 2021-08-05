Лукашенко вбачає в Україні «нову загрозу» та звинувачує Київ в «антинародному курсі»

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав Україну додатковою загрозою, «якої раніше не було», мовляв, влада України проводить «антинародний курс».
Про це Лукашенко заявив на нараді з силовиками.
«Я зібрав керівників майже всіх силових структур, щоб обговорити не лише ситуацію на кордоні, але й те, що відбувається навколо Білорусі. Перш за все, що стосується політики Північноатлантичного блоку НАТО в західному напрямку. У цьому контексті дуже важливо почути вашу точку зору про позицію братської нам України», — зазначив Лукашенко.
За його словами, «українці — близький до Білорусі народ, але керівництво України, проводячи антинародний курс, взяло за основу конфронтацію».
«Ми не говоримо, куди вони там — на захід, на схід ідуть, на південь, неважливо. Це їхня справа — визначатися. Але в основі їхньої політики лежить конфронтація. І для нас це додаткова загроза, якої ми не мали раніше», — наголосив самопроголошений президент.
Крім того, Лукашенко доручив силовикам закрити кордон через міграційну кризу у країні.
- На початку липня в Литві оголосили надзвичайну ситуацію через наплив нелегальних мігрантів, яких безперешкодно пропускає сусідня Білорусь. Серед затриманих на кордоні з Білоруссю переважно нелегали з Іраку. Також затримані громадяни Ірану, Сирії, Білорусі, Росії, Гвінеї, Туреччини, Шрі-Ланки та інших країн. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко пояснив міграційну кризу тим, що Білорусь не має коштів, щоб утримувати мігрантів.
- Пізніше Лукашенко заявив, що його країна більше не заважатиме мігрантам перетинати західні кордони. Цим він, по суті, відповів на санкції.
- Єврокомісія надасть Литві €10 мільйонів для реагування на наплив мігрантів. Країна вже будує загородження на кордоні — воно має бути побудовано на ділянці кордону завдовжки у 550 кілометрів.