Лукашенко вбачає в Україні «нову загрозу» та звинувачує Київ в «антинародному курсі»

«Я зібрав керівників майже всіх силових структур, щоб обговорити не лише ситуацію на кордоні, але й те, що відбувається навколо Білорусі. Перш за все, що стосується політики Північноатлантичного блоку НАТО в західному напрямку. У цьому контексті дуже важливо почути вашу точку зору про позицію братської нам України», — зазначив Лукашенко.

Про це Лукашенко заявив на нараді з силовиками.

За його словами, «українці — близький до Білорусі народ, але керівництво України, проводячи антинародний курс, взяло за основу конфронтацію».

«Ми не говоримо, куди вони там — на захід, на схід ідуть, на південь, неважливо. Це їхня справа — визначатися. Але в основі їхньої політики лежить конфронтація. І для нас це додаткова загроза, якої ми не мали раніше», — наголосив самопроголошений президент.

Крім того, Лукашенко доручив силовикам закрити кордон через міграційну кризу у країні.