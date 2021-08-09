Великобритания в годовщину протестов ввела секторальные санкции против Беларуси. Лукашенко ответил грубо

Великобритания в годовщину начала протестов в Беларуси против режима Александра Лукашенко ввела новые секторальные санкции.

Об этом сообщается на сайте правительства.

В санкционный список попали Александр Лукашенко, его сын Виктор, глава Минобороны Виктор Хренин, глава комитета Госбезопасности Иван Тертель, глава Администрации президента Игорь Сергеенко, пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, глава МВД Иван Кубраков, а также российский бизнесмен Михаил Гуцериев — его называют одним из «кошельков» Лукашенко.

Санкции вводятся и в отношении авиаперевозчиков, которые связаны с семьей Лукашенко. В списке указаны конкретные воздушные суда (8 единиц), которые больше не смогут летать над Великобританией и использовать ее аэропорты. Также запрещается техническое обслуживание этой техники.

Кроме этого, вводятся торговые ограничения в отношении калийных удобрений из Беларуси, нефтепродуктов, трансфера технологий, товаров для табачной промышленности и товаров двойного назначения, которые могут использоваться для подавления протестов.

Санкции касаются и ценных бумаг, выпущенных государством или госбанками. Вводятся ограничения на их эмиссию и размещение в Великобритании. Также Британия ужесточит эмбарго на поставки оружия.

Лукашенко ответил на ограничения жестко. «Да подавитесь вы этими санкциями в Великобритании! Мы тысячу лет не знали этой Великобритании и знать не хотим. Вы прихвостни американские», — сказал Лукашенко во время прямой линии.