CNN: Байден введет новые санкции против Беларуси в годовщину сфальсифицированных выборов

Администрация президента США Джо Байдена введет против Беларуси новые санкции. О них объявят в годовщину сфальсифицированных выборов 9 августа.

Об этом пишет CNN со ссылкой на собственные источники в Конгрессе США.

Пока неизвестно, кого именно коснутся санкции. Но во время встречи Байдена с оппозиционеркой Светланой Тихановской, последняя передала ему список лиц и компаний, которые непосредственно контролируются Лукашенко или его окружением. В этом списке важные для экономики Беларуси нефтяные и металлургические предприятия.

Дата объявления новых санкций была выбрана на 9 августа в знак годовщины сфальсифицированных Лукашенко президентских выборов, которые не признали в ЕС и США.