CNN: Байден запровадить нові санкції проти Білорусі у річницю сфальсифікованих виборів

Адміністрація президента США Джо Байдена запровадить проти Білорусі нові санкції. Про них оголосять у річницю сфальсифікованих виборів 9 серпня.
Про це пише CNN з посиланням на власні джерела у Конгресі США.
Наразі невідомо, кого саме торкнуться санкції. Але під час зустрічі Байдена з опозиціонеркою Світланою Тихановською, остання передала йому перелік осіб та компаній, які безпосередньо контролюються Лукашенком або його оточенням. У цьому списку є важливі для економіки Білорусі нафтові та металургійні підприємства.
Дата оголошення нових санкцій була обрана на 9 серпня на знак річниці сфальсифікованих Лукашенком президентських виборів, які не визнали у ЄС та США.
- З початку серпня 2020 року громадяни Білорусі протестували проти переобрання президентом Лукашенка. Активні протести тривали з 9 до 11 серпня, коли силовики затримали найбільше людей. Багато з них були побиті та отримали покарання за рішенням суду. Понад 400 людей вже засуджені. 290 осіб у Білорусі визнані політичними вʼязнями.
- Опозиційні активісти в Білорусі занепокоєні можливою новою хвилею репресій та арештів у відповідь на демонстрації, присвячені річниці президентських виборів 9 серпня, які торік викликали протестний рух по всій країні. Подальші заворушення можуть статися через конституційний референдум, запланований на кінець цього року або на початок 2022-го.