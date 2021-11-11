Лукашенко пригрозив перекрити газову трубу, якщо Євросоюз закриє кордон із Білоруссю через мігрантів на кордоні

«Надто багато нас почали лякати пʼятим пакетом [санкцій]. Польща нас лякає, що закриє кордон. Будь ласка, закривайте: менше втікачів туди буде переміщатися. Питання не в цьому. Я просто послухав цих мерзотників, котрі взагалі безголові. А якщо ми закриємо транзит через Білорусь?» — наголосив він.

Про це він заявив 11 листопада під час на наради з керівництвом Ради міністрів, передає БелТА .

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив перекрити транзит газопроводом Ямал — Європа, якщо Євросоюз вирішить закрити кордон через ситуацію з нелегальними мігрантами .

Лукашенко зазначив, що через Україну Європа не зможе отримати газ — «там російський кордон закритий».

«Через Прибалтику доріг немає. Якщо ми закриємо для поляків і, наприклад, для німців, що буде тоді? Ми не повинні, захищаючи свій суверенітет та незалежність, зупинятися — ні перед чим. Ми обігріваємо Європу, вони нам ще погрожують, що закриють кордон. А якщо ми перекриємо природний газ туди?» — додав самопроголошений президент.

Також Лукашенко порадив «думати, перш ніж говорити» керівництву Польщі, Литви та «іншим безголовим».

«Закриють — нехай закривають. Але МЗС має попередити всіх у Європі: якщо тільки вони введуть нам додаткові санкції, «неперетравні» та «неприйнятні» для нас, ми повинні відповідати», — запевнив він.