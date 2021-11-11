Лукашенко пригрозив перекрити газову трубу, якщо Євросоюз закриє кордон із Білоруссю через мігрантів на кордоні

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив перекрити транзит газопроводом Ямал — Європа, якщо Євросоюз вирішить закрити кордон через ситуацію з нелегальними мігрантами.
Про це він заявив 11 листопада під час на наради з керівництвом Ради міністрів, передає БелТА.
«Надто багато нас почали лякати пʼятим пакетом [санкцій]. Польща нас лякає, що закриє кордон. Будь ласка, закривайте: менше втікачів туди буде переміщатися. Питання не в цьому. Я просто послухав цих мерзотників, котрі взагалі безголові. А якщо ми закриємо транзит через Білорусь?» — наголосив він.
Лукашенко зазначив, що через Україну Європа не зможе отримати газ — «там російський кордон закритий».
«Через Прибалтику доріг немає. Якщо ми закриємо для поляків і, наприклад, для німців, що буде тоді? Ми не повинні, захищаючи свій суверенітет та незалежність, зупинятися — ні перед чим. Ми обігріваємо Європу, вони нам ще погрожують, що закриють кордон. А якщо ми перекриємо природний газ туди?» — додав самопроголошений президент.
Також Лукашенко порадив «думати, перш ніж говорити» керівництву Польщі, Литви та «іншим безголовим».
«Закриють — нехай закривають. Але МЗС має попередити всіх у Європі: якщо тільки вони введуть нам додаткові санкції, «неперетравні» та «неприйнятні» для нас, ми повинні відповідати», — запевнив він.
- Після введення санкцій проти Білорусі за фальсифікацію президентських виборів, придушення опозиції та протестів на кордон Євросоюзу (Польща, Литва, Латвія) ринув потік мігрантів із країн Близького Сходу. У Європі впевнені, що режим Олександра Лукашенка навмисно створив міграційну кризу (збільшивши кількість авіарейсів з країн Близького Сходу), щоб помститися. Офіційний Мінськ звинувачує у кризі Європу, яка нібито сама відчинила двері для мігрантів, зокрема із захопленого талібами Афганістану, і відмовляється їх приймати.
- 8 листопада до кордону Польщі прибула колона із тисяч мігрантів. Її супроводжували силовики Білорусі, які зрештою зігнали людей у ліс, коли ті дійшли до білоруського прикордонного переходу «Брузги». Мігранти намагалися штурмом прорвати кордон, але польські силовики та військові цього не допустили. Польща посилила кордон військами, як і Білорусь.
- 9 листопада ЗМІ повідомили, що білоруські прикордонники перекинули сотні мігрантів до кордону з Литвою. Країна на місяць запровадила на кордоні надзвичайний стан.
- Рада Європейського Союзу вирішила частково призупинити дію угоди про спрощення візового режиму з Білоруссю для білоруських посадовців.