Міграційна криза: ЄС посилює візовий режим для білоруських чиновників

Рада Європейського Союзу 9 листопада ухвалила рішення частково призупинити дію угоди про спрощення візового режиму з Білоруссю. Обмеження запроваджують щодо білоруських посадовців. Це рішення є відповіддю на кризу з мігрантами.

Європейський Союз призупиняє дію положень, які:

скасовують вимоги щодо документального підтвердження мети поїздки;

регулюють видачу багаторазових віз;

знижують збори за подачу заяви на отримання візи.

У ЄС наголошують, що це рішення не вплине на звичайних громадян Білорусі, які, як і раніше, користуватимуться тими самими пільгами за угодою про спрощення візового режиму, що й нині.

«Для Білорусі неприпустимо грати життям людей у ​​політичних цілях», — зазначили в ЄС.