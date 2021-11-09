Миграционный кризис: ЕС усиливает визовый режим для беларусских чиновников

Совет Европейского Союза 9 ноября принял решение частично приостановить действие соглашения об упрощении визового режима с Беларусью. Ограничения вводят в отношении беларусских чиновников. Это решение — ответ на кризис с мигрантами.
Европейский Союз приостанавливает действие положений, которые:
- отменяют требования документально подтвердить цель поездки;
- регулируют выдачу многократных виз;
- снижают сборы за подачу заявления на получение визы.
В ЕС отмечают, что это решение не повлияет на обычных граждан Беларуси, которые по-прежнему будут пользоваться теми же льготами из соглашения об упрощении визового режима, что и сейчас.
«Для Беларуси недопустимо играть жизнью людей в политических целях», — отметили в ЕС.
Соглашение об упрощении визового режима между ЕС и Беларусью вступило в силу 1 июля 2020 года одновременно с соглашением о реадмиссии. Цель соглашения — облегчить выдачу краткосрочных виз и тем самым способствовать расширению контактов. Однако после политических потрясений в Беларуси и санкций ЕС в июне 2021 года Беларусь начала помогать мигрантам, которые хотят попасть в ЕС, а 28 июня 2021 года Беларусь объявила, что приостановит действие соглашения о реадмиссии с ЕС — это нарушает принципы, на которых подписывали соглашение об упрощенном визовом режиме.
- Утром 8 ноября из Беларуси в сторону границы Польши выдвинулась колонна мигрантов из нескольких тысяч человек. В основном это граждане Ирака, Сирии и Афганистана. Их сопровождали силовики Беларуси, которые в итоге согнали людей в лес, когда те дошли до беларусского погранперехода «Брузги».
- Днем мигранты несколько раз попытались прорвать границу. Польская сторона усилила ее военными и использовала слезоточивый газ. Под вечер мигранты разбили лагерь и начали жечь костры.
- Польша обвиняет власти Беларуси в эскалации миграционного кризиса и провокации насилия. В Государственном пограничном комитете Беларуси переложили ответственность за поток мигрантов на польские власти.