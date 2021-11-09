Миграционный кризис: ЕС усиливает визовый режим для беларусских чиновников

Совет Европейского Союза 9 ноября принял решение частично приостановить действие соглашения об упрощении визового режима с Беларусью. Ограничения вводят в отношении беларусских чиновников. Это решение — ответ на кризис с мигрантами.

Европейский Союз приостанавливает действие положений, которые:

отменяют требования документально подтвердить цель поездки;

регулируют выдачу многократных виз;

снижают сборы за подачу заявления на получение визы.

В ЕС отмечают, что это решение не повлияет на обычных граждан Беларуси, которые по-прежнему будут пользоваться теми же льготами из соглашения об упрощении визового режима, что и сейчас.

«Для Беларуси недопустимо играть жизнью людей в политических целях», — отметили в ЕС.