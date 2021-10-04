Беларусь выходит из соглашения с ЕС о реадмиссии

Парламент Беларуси принял законопроект о приостановлении действия Соглашения о реадмиссии с Европейским Союзом.
Об этом сообщает «Радио Свобода».
В понедельник, 4 октября, обе палаты парламента — Палата представителей, а затем Совет Республики — приняли решение о выходе. Теперь его должен утвердить самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.
Именно он подал законопроект меньше месяца назад — 8 сентября. «Радио Свобода» сообщает, что Беларусь практически перестала выполнять условия данного соглашения с лета 2021 года.
Соглашение между Республикой Беларусь и Европейским Союзом об упрощении визового режима и реадмиссии лиц, проживающих на территории ЕС без разрешения, подписали 8 января 2020 в Брюсселе.
- В Польше и странах Балтии за последние месяцы наблюдается всплеск мигрантов, прибывающих из Беларуси (вероятно, в стране их пропускают, чтобы отомстить за санкции ЕС). В ответ на поток мигрантов Литва начала строить стену на границе с Беларусью, а Польша впервые за 30 лет усилила охрану границы со страной.