Delfi: Білоруські прикордонники за ніч перекинули з кордону Польщі до Литви сотні мігрантів

У ніч на 9 листопада білоруські прикордонники перекинули до кордону з Литвою близько 500 нелегальних мігрантів з Близького Сходу, які раніше знаходилися на кордоні Польщі в районі прикордонного переходу Кузниця — Брузги.
Про це повідомляє видання Delfi з посиланням на джерела та деяких мігрантів. Також видання опублікувало відеозаписи, які, ймовірно, були розміщені у чатах мігрантів.
Людей привезли військовими машинами до села Кадиш (Білорусь), де вони розбили табір. Прикордонники провели їм інструктаж, наказали розділитись на групи та йти до Литви. Видання опублікувало відеозаписи, ймовірно зроблені біля Кадишу — село знаходиться поряд із Лаздійським районом Литви, біля Капчямєстіса.
За даними джерел Delfi, серед 500 мігрантів багато дітей та жінок.
Як передає LRT, уряд Литви погодився з оголошенням надзвичайного стану на кордоні з Білоруссю. Спікер Сейму внесе відповідний законопроєкт у вівторок, 9 листопада.
Тим часом міністр-координатор спецслужб Польщі Станіслав Жарін заявив в ефірі Polskie Radio, що на польському кордоні спецслужби налічують близько 4 тисяч мігрантів. Загалом у Білорусі може перебувати до 15 тисяч мігрантів, які бажають потрапити до Євросоюзу. Жарін чекає на довгострокову ескалацію ситуації на кордоні.
- Уранці 8 листопада з Білорусі в бік кордону Польщі висунулася колона мігрантів із кількох тисяч людей. Переважно це громадяни Іраку, Сирії та Афганістану. Їх супроводжували силовики Білорусі, які зрештою зігнали людей у ліс, коли ті дійшли до білоруського прикордонного переходу «Брузги».
- Удень мігранти кілька разів спробували прорвати кордон. Польська сторона посилила його військовими та використовувала сльозогінний газ. Під вечір мігранти розбили табір і почали палити багаття. Станом на 9 листопада мігранти залишаються у таборі. Польща посилює кордон технікою, а Білорусь звезла на місце військові загони.
- Польща звинувачує владу Білорусі в ескалації міграційної кризи та провокації насильства. У Державному прикордонному комітеті Білорусі переклали відповідальність за потік мігрантів на польську владу. У Європі впевнені, що режим Олександра Лукашенка навмисно створив міграційну кризу, аби помститися за санкції.
- Рада Європейського Союзу 9 листопада вирішила частково призупинити дію угоди про спрощення візового режиму з Білоруссю.