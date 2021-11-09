Delfi: Беларусские пограничники за ночь перебросили с границы Польши к Литве сотни мигрантов

В ночь на 9 ноября беларусские пограничники перебросили к границе с Литвой около 500 нелегальных мигрантов с Ближнего Востока, которые ранее находились на границе Польши в районе погранпереход Кузница — Брузги.

Об этом сообщает издание Delfi со ссылкой на источники и некоторых мигрантов. Также издание опубликовало видеозаписи, которые, вероятно, были размещены в чатах мигрантов.

Людей привезли на военных машинах к деревне Кадыш (Беларусь), где они разбили лагерь. Пограничники провели им инструктаж, приказали разделится на группы и идти в Литву. Издание опубликовало видеозаписи, вероятно сделанные возле Кадыша — деревня находится рядом с Лаздийским районом Литвы, около Капчяместиса.

По данным источников Delfi, среди 500 мигрантов много детей и женщин.

Как передает LRT, правительство Литвы согласилось с объявлением чрезвычайного положения на границе с Беларусью. Спикер Сейма внесет соответствующий законопроект во вторник, 9 ноября.

Тем временем, министр-координатор спецслужб Польши Станислав Жарин заявил в эфире Polskie Radio, что на польской границе спецслужбы насчитывают около 4 тысяч мигрантов. Всего в Беларуси может находиться до 15 тысяч мигрантов, желающих попасть в Евросоюз. Жарин ожидает долгосрочной эскалации ситуации на границе.