Мигранты прекратили штурмовать границу Польши со стороны Беларуси, но разбили большой лагерь. На месте много беларусских военных

Мигранты из стран Ближнего Востока прекратили штурмовать линию польской границы со стороны Беларуси в районе погранпереход Кузница — Брузги. Несколько тысяч мигрантов разбили большой лагерь и пока не собираются уходить.

Об этом сообщает Polskie Radio.

Польская сторона защищает свою границу с помощью 10 тысяч сотрудников погранслужбы, полиции, военных и сил территориальной обороны. Для усиления продолжает прибывать военная техника.

«Мы ожидаем дальнейших действий. Единичные попытки проникнуть на территорию Польши были ночью. Информации о многочисленных колоннах мигрантов, направляющихся к польской границе, нет. Попыток массового проникновения в Польшу не зафиксировано», — заявил представитель правительства Польши Петр Мюллер.

Польские пограничники сообщили, что за прошлые сутки зафиксировали 309 попыток незаконного пересечения границы, задержали 17 человек, из которых большинство граждан Ирака, и арестовали за пособничество 6 человек.

Беларусский погранкомитет сообщает о тяжелом состоянии мигрантов и продолжает обвинять Польшу в необоснованном закрытии границы и вытеснении мигрантов в Беларусь.

При этом Минобороны Польши и ряд СМИ сообщают о большой группе беларусских военных, которые не позволяют мигрантам уйти вглубь страны.

Президент Польши Анджей Дуда прямо заявил, что беженцев контролируют и направляют спецслужбы Беларуси.