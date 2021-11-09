Мигранты прекратили штурмовать границу Польши со стороны Беларуси, но разбили большой лагерь. На месте много беларусских военных

Мигранты из стран Ближнего Востока прекратили штурмовать линию польской границы со стороны Беларуси в районе погранпереход Кузница — Брузги. Несколько тысяч мигрантов разбили большой лагерь и пока не собираются уходить.
Об этом сообщает Polskie Radio.
Польская сторона защищает свою границу с помощью 10 тысяч сотрудников погранслужбы, полиции, военных и сил территориальной обороны. Для усиления продолжает прибывать военная техника.
«Мы ожидаем дальнейших действий. Единичные попытки проникнуть на территорию Польши были ночью. Информации о многочисленных колоннах мигрантов, направляющихся к польской границе, нет. Попыток массового проникновения в Польшу не зафиксировано», — заявил представитель правительства Польши Петр Мюллер.
Польские пограничники сообщили, что за прошлые сутки зафиксировали 309 попыток незаконного пересечения границы, задержали 17 человек, из которых большинство граждан Ирака, и арестовали за пособничество 6 человек.
Беларусский погранкомитет сообщает о тяжелом состоянии мигрантов и продолжает обвинять Польшу в необоснованном закрытии границы и вытеснении мигрантов в Беларусь.
При этом Минобороны Польши и ряд СМИ сообщают о большой группе беларусских военных, которые не позволяют мигрантам уйти вглубь страны.
Президент Польши Анджей Дуда прямо заявил, что беженцев контролируют и направляют спецслужбы Беларуси.
- Утром 8 ноября из Беларуси в сторону границы Польши выдвинулась колонна мигрантов из нескольких тысяч человек. В основном это граждане Ирака, Сирии и Афганистана. Их сопровождали силовики Беларуси, которые в итоге согнали людей в лес, когда те дошли до беларусского погранперехода «Брузги».
- Днем мигранты несколько раз попытались прорвать границу. Польская сторона усилила ее военными и использовала слезоточивый газ. Под вечер мигранты разбили лагерь и начали жечь костры.
- Польша обвиняет власти Беларуси в эскалации миграционного кризиса и провокации насилия. В Государственном пограничном комитете Беларуси переложили ответственность за поток мигрантов на польские власти. В Европе уверены, что режим Александра Лукашенко намеренно создал миграционный кризис, чтобы отомстить за санкции.
- Совет Европейского Союза 9 ноября решил частично приостановить действие соглашения об упрощении визового режима с Беларусью.