Мігранти припинили штурмувати кордон Польщі з боку Білорусі, але розбили великий табір. На місці багато білоруських військових

Мігранти з країн Близького Сходу припинили штурмувати лінію польського кордону з боку Білорусі в районі прикордонного переходу Кузниця — Брузги. Кілька тисяч мігрантів розбили великий табір і поки що не збираються йти.

Про це повідомляе Polskie Radio.

Польська сторона захищає свій кордон за допомогою 10 тисяч співробітників прикордонної служби, поліції, військових і сил територіальної оборони. Для посилення продовжує прибувати військова техніка.

«Ми очікуємо на подальші дії. Поодинокі спроби проникнути на територію Польщі були вночі. Інформації про численні колони мігрантів, які прямують до польського кордону, немає. Спроб масового проникнення до Польщі не зафіксовано», — заявив представник уряду Польщі Петр Мюллер.

Польські прикордонники повідомили, що минулої доби зафіксували 309 спроб незаконного перетину кордону, затримали 17 осіб, з яких більшість громадян Іраку, і заарештували за допомогу 6 осіб.

Білоруський прикордонний комітет повідомляє про тяжкий стан мігрантів і продовжує звинувачувати Польщу в необґрунтованому закритті кордону та витісненні мігрантів до Білорусі.

При цьому Міноборони Польщі та низка ЗМІ повідомляють про велику групу білоруських військових, які не дозволяють мігрантам піти вглиб країни.

Президент Польщі Анджей Дуда прямо заявив, що біженців контролюють і спрямовують спецслужби Білорусі.