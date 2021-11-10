МВС посилить охорону кордону з Білоруссю: прикордонників стане удвічі більше, додадуть Нацгвардію та поліцію

Міністерство внутрішніх справ вирішило посилити україно-білоруський кордон через загрозу напливу нелегальних мігрантів з боку Білорусі.
Про це на брифінгу після засідання Ради нацбезпеки та оборони заявив очільник відомства Денис Монастирський.
За його словами, на засіданні визначили ділянки кордону з Білорусі, через які нелегали можуть намагатися потрапити до України. Там вдвічі збільшать кількість співробітників Державної прикордонної служби, а також силами Національної гвардії, Національної поліції та батальйонами територіальної оборони з прикордонних з Білоруссю областей.
- Після введення санкцій проти Білорусі за фальсифікацію президентських виборів, придушення опозиції та протестів на кордон Євросоюзу (Польща, Литва, Латвія) ринув потік мігрантів із країн Близького Сходу. У Європі впевнені, що режим Олександра Лукашенка навмисно створив міграційну кризу (збільшивши авіарейси з країн Близького Сходу), щоб помститися. Офіційний Мінськ звинувачує у кризі Європу, яка нібито сама відчинила двері для мігрантів, зокрема із захопленого талібами Афганістану, і відмовляється їх приймати.
- 8 листопада до кордону Польщі прибула колона із тисяч мігрантів. Її супроводжували силовики Білорусі, які зрештою зігнали людей у ліс, коли ті дійшли до білоруського прикордонного переходу «Брузги». Мігранти намагалися штурмом прорвати кордон, але польські силовики та військові цього не допустили. Польща посилила кордон військами, як і Білорусь.
- 9 листопада ЗМІ повідомили, що білоруські прикордонники перекинули сотні мігрантів до кордону з Литвою. Країна на місяць запровадила на кордоні надзвичайний стан.
- Польський премʼєр Матеуш Моравецький заявив, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко має «керівника у Москві», а також про «сценарій відродження Російської імперії».