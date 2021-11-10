МВС посилить охорону кордону з Білоруссю: прикордонників стане удвічі більше, додадуть Нацгвардію та поліцію

Міністерство внутрішніх справ вирішило посилити україно-білоруський кордон через загрозу напливу нелегальних мігрантів з боку Білорусі.

Про це на брифінгу після засідання Ради нацбезпеки та оборони заявив очільник відомства Денис Монастирський.

За його словами, на засіданні визначили ділянки кордону з Білорусі, через які нелегали можуть намагатися потрапити до України. Там вдвічі збільшать кількість співробітників Державної прикордонної служби, а також силами Національної гвардії, Національної поліції та батальйонами територіальної оборони з прикордонних з Білоруссю областей.