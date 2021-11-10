МВД усилит охрану границы с Беларусью: пограничников станет вдвое больше, добавят Нацгвардию и полицию

Министерство внутренних дел решило усилить украино-белорусскую границу из-за ситуации с наплывом нелегальных мигрантов со стороны Беларуси в Польшу.

Об этом на брифинге после заседания Совета нацбезопасности и обороны заявил глава ведомства Денис Монастырский.

По его словам, на заседании определили участки границы из Беларуси, через которы нелегалы могут пытаться попасть в Украину. Там вдвое увеличат количество сотрудников Государственной пограничной службы, а также усилят силами Национальной гвардии, Национальной полиции и батальонов территориальной обороны из приграничных с Беларусью областей.