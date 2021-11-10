Несколько десятков мигрантов прорвали границу и попали из Беларуси в Польшу

Две крупные группы мигрантов попали из Беларуси в Польшу, прорвав забор в окрестностях Крынки и Беловежа.

Об этом сообщает издание Onet.

По словам пресс-секретаря Подлясской пограничной службы Катаржины Зданович, в обоих случаях иностранцы применили силу.

Как отмечается, некоторых мигрантов удалось вернуть на беларусскую сторону, других разыскивают.

Polskie Radio Białystok со ссылкой на польские службы сообщило, что мигранты получали питание от беларусов.

«У иностранцев есть палатки, спальные мешки, а вечером они разжигают костер, чтобы согреться. За ними постоянно следят беларусские службы», — отмечает издание.

Тем временем независимые беларусские блогеры публикуют информацию о формировании еще одной группы мигрантов, которую привезут к границе с Польшей.