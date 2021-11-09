Міноборони Білорусі викликало військового аташе Польщі через війська на кордоні. Польський премʼєр заявив про відродження Російської імперії

Міноборони Білорусі викликало військового аташе при посольстві Польщі полковника Ярослава Кембровського через скупчення польських військових біля кордону двох країн на тлі загострення міграційної кризи.

Про це повідомляє держагентство БелТА.

Міноборони висловило аташе претензії через нібито неправомірні та безпідставні звинувачення білоруської сторони у створенні кризи з мігрантами з Близького Сходу, а також заявило, що розцінює наявність військ на кордоні як провокацію, і закликає Польщу запросити білоруських спостерігачів на польську сторону.

За даними Міноборони, на кордоні з Білоруссю перебувають понад 12 тисяч військових.

«До сьогодні Мінськ не отримав від польської сторони ні повідомлення, ні запрошення спостерігачів [...]. Міністерство національної оборони Польщі наразі не готове до конструктивного діалогу зі спірних питань, що виникли, або не бажає діалогу. Проте Міністерство оборони Білорусі досі чекає на ініціативні пропозиції від польської сторони», — заявили у відомстві.

Раніше самопроголошений президент Білорусі звинуватив Польщу в розвʼязанні кризи та закритті прикордонних пунктів для мігрантів. Він дорікнув Європі за нібито зазіхання на територію Білорусі, але заявив, що не планує воювати з Польщею. Відповідаючи на звинувачення, Лукашенко заявив, що мігранти самі формують колони для походу до Європи, а Білорусь — лише транзитна зона на їхньому шляху.

Реакція Польщі

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький поклав повну відповідальність за потік мігрантів на режим Олександра Лукашенка. Він вважає, що у Лукашенка є керівник у Москві.

«Цей останній напад Лукашенка, який має керівника в Москві, показує рішучість сценарію відродження Російської імперії, якому ми повинні протистояти щосили», — заявив премʼєр.

Він зазначив, що Польща захищатиме свої кордони, а Лукашенко зобовʼязаний повернути мігрантів додому.