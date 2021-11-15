Две тысячи мигрантов подошли к польскому пункту пропуска на границе с Беларусью. Пограничники ожидают штурма

Мигранты, скопившиеся на границе между Беларусью и Польшей, покинули стихийный лагерь и подошли к переходу Брузги — Кузница.
Об этом сообщает Министерство обороны Польши.
Ведомство также заявило, что к переходу пришли около двух тысяч человек. Они шли в сопровождении беларусских силовиков.
Пограничный комитет Беларуси прокомментировал ситуацию на границе. «Утром в понедельник, 15 ноября, беженцы в надежде на положительный результат ситуации собрали теплые вещи, палатки, спальные мешки. Уже к полудню они самоорганизовались в большую колонну и начали движение к пункту пропуска Брузги», — заявили в ведомстве.
Также СМИ сообщают о том, что польские пограничники стягиваю силы к пункту пропуска Брузги, опасаясь его штурма. Также, по данным прессы, во главе колонны идут женщины с детьми.
- После введения санкций против Беларуси из-за фальсификации президентских выборов, подавления оппозиции и протестов на границу Евросоюза (Польша, Литва, Латвия) хлынул поток мигрантов из стран Ближнего Востока. В Европе уверены, что режим Александра Лукашенко намеренно создал миграционный кризис (увеличив количество авиарейсов из стран Ближнего Востока), чтобы отомстить. Официальный Минск обвиняет в кризисе Европу, которая якобы сама открыла двери для мигрантов, в том числе из захваченного талибами Афганистана, и отказывается принимать их.
- 8 ноября ситуация с мигрантами обострилась. На границе Польши оказались несколько тысяч мигрантов, пытавшихся прорваться в Польшу. Польская сторона усилила охрану границы военными, а Беларусь направила к границе отряды силовиков. Параллельно Беларусь и Россия начали у границ ЕС военные учения.
- 12 ноября авиакомпания «Белавиа» заявила, что не будет пускать граждан Ирака, Сирии и Йемена на свои рейсы из Турции. Позже Министерство иностранных дел Ирака заявило о прекращении прямого авиасообщения с Беларусью. 13 ноября сирийская авиакомпания Cham Wings прекратила полеты в Беларусь.
- 13 ноября в Польше заявили, что беларусские силовики готовят масштабный прорыв мигрантов. Им начали выдавать инструкции и слезоточивый газ.