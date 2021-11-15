Две тысячи мигрантов подошли к польскому пункту пропуска на границе с Беларусью. Пограничники ожидают штурма

Мигранты, скопившиеся на границе между Беларусью и Польшей, покинули стихийный лагерь и подошли к переходу Брузги — Кузница.

Об этом сообщает Министерство обороны Польши.

Ведомство также заявило, что к переходу пришли около двух тысяч человек. Они шли в сопровождении беларусских силовиков.

Пограничный комитет Беларуси прокомментировал ситуацию на границе. «Утром в понедельник, 15 ноября, беженцы в надежде на положительный результат ситуации собрали теплые вещи, палатки, спальные мешки. Уже к полудню они самоорганизовались в большую колонну и начали движение к пункту пропуска Брузги», — заявили в ведомстве.

Также СМИ сообщают о том, что польские пограничники стягиваю силы к пункту пропуска Брузги, опасаясь его штурма. Также, по данным прессы, во главе колонны идут женщины с детьми.