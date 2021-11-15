Дві тисячі мігрантів підійшли до польського пункту пропуску на кордоні з Білоруссю. Прикордонники очікують штурму

Мігранти, які скупчилися на кордоні між Білоруссю та Польщею, залишили стихійний табір та підійшли до переходу Брузги — Кузня.

Про це повідомляє Міністерство оборони Польщі.

Відомство також заявило, що до переходу прийшли близько 2 тисяч людей. Вони йшли у супроводі білоруських силовиків.

Прикордонний комітет Білорусі прокоментував ситуацію на кордоні. «Вранці у понеділок, 15 листопада, біженці, сподіваючись на позитивний результат ситуації, зібрали теплі речі, намети, спальні мішки. Вже до полудня вони самоорганізувалися у велику колону та почали рух у напрямку пункту пропуску Брузги», — заявили у відомстві.

Також ЗМІ повідомляють про те, що польські прикордонники стягують сили до пункту пропуску Брузги. Також, за даними преси, на чолі колони йдуть жінки з дітьми.