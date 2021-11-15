Дві тисячі мігрантів підійшли до польського пункту пропуску на кордоні з Білоруссю. Прикордонники очікують штурму

Мігранти, які скупчилися на кордоні між Білоруссю та Польщею, залишили стихійний табір та підійшли до переходу Брузги — Кузня.
Про це повідомляє Міністерство оборони Польщі.
Відомство також заявило, що до переходу прийшли близько 2 тисяч людей. Вони йшли у супроводі білоруських силовиків.
Прикордонний комітет Білорусі прокоментував ситуацію на кордоні. «Вранці у понеділок, 15 листопада, біженці, сподіваючись на позитивний результат ситуації, зібрали теплі речі, намети, спальні мішки. Вже до полудня вони самоорганізувалися у велику колону та почали рух у напрямку пункту пропуску Брузги», — заявили у відомстві.
Також ЗМІ повідомляють про те, що польські прикордонники стягують сили до пункту пропуску Брузги. Також, за даними преси, на чолі колони йдуть жінки з дітьми.
- Після введення санкцій проти Білорусі за фальсифікацію президентських виборів, придушення опозиції та протестів на кордон Євросоюзу (Польща, Литва, Латвія) ринув потік мігрантів із країн Близького Сходу. У Європі впевнені, що режим Олександра Лукашенка навмисно створив міграційну кризу (збільшивши авіарейси з країн Близького Сходу), щоб помститися. Офіційний Мінськ звинувачує у кризі Європу, яка нібито сама відчинила двері для мігрантів, зокрема із захопленого талібами Афганістану, і відмовляється їх приймати.
- 8 листопада ситуація з мігрантами загострилася. На кордоні Польщі опинилися кілька тисяч мігрантів, які намагалися прорватися до Польщі. Польська сторона посилила охорону військовими, а Білорусь направила до кордону загони силовиків. Паралельно Білорусь та Росія розпочали біля кордонів ЄС військові навчання.
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