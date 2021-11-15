Міграційна криза на кордоні Білорусі: Ірак забере літаком своїх громадян, Латвія почала масштабні військові навчання

У Міністерстві закордонних справ Іраку заявили, що 18 листопада відправлять літак за громадянами своєї країни, які перебувають на кордоні Білорусі з Польщею.

Про це повідомляє Національне іракське інформаційне агентство.

«Ірак здійснить перший рейс для охочих повернутися добровільно 18 числа цього місяця. Ми підтримуємо добровільне повернення», — сказав представник МЗС Ахмед ас Сахаф.

За його словами, також було ухвалено пакет рішень щодо мігрантів.

Ахмед ас Сахаф наголосив, що справа набула політичного характеру і є факти незаконного надання вʼїзних віз до Білорусі.

«Слабкі групи іракських іммігрантів стали жертвами тенет контрабандистів», — додав він.