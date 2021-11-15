Миграционный кризис на границе Беларуси: Ирак заберет самолетом своих граждан, Латвия начала масштабные военные учения

В Министерстве иностранных дел Ирака заявили, что 18 ноября отправят самолет за гражданами своей страны, которые находятся на границе Беларуси с Польшей.

Об этом сообщает Национальное иракское информационное агентство.

«Ирак совершит первый рейс для желающих вернуться добровольно 18 числа этого месяца. Мы поддерживаем добровольное возвращение», — сказал представитель МИД Ахмед ас-Сахаф.

По его словам, также был принят пакет решений по мигрантам.

Ахмед ас-Сахаф подчеркнул, что дело приобрело политический характер и есть факты незаконного предоставления въездных виз в Беларусь.

«Слабые группы иракских иммигрантов стали жертвами сетей контрабандистов», — добавил он.