Миграционный кризис на границе Беларуси: Ирак заберет самолетом своих граждан, Латвия начала масштабные военные учения

В Министерстве иностранных дел Ирака заявили, что 18 ноября отправят самолет за гражданами своей страны, которые находятся на границе Беларуси с Польшей.
Об этом сообщает Национальное иракское информационное агентство.
«Ирак совершит первый рейс для желающих вернуться добровольно 18 числа этого месяца. Мы поддерживаем добровольное возвращение», — сказал представитель МИД Ахмед ас-Сахаф.
По его словам, также был принят пакет решений по мигрантам.
Ахмед ас-Сахаф подчеркнул, что дело приобрело политический характер и есть факты незаконного предоставления въездных виз в Беларусь.
«Слабые группы иракских иммигрантов стали жертвами сетей контрабандистов», — добавил он.
Тем временем на юго-востоке Латвии возле границы с Беларусью начались масштабные военные учения с участием четырех бригад Земессардзе (нацгвардии), о которых ранее не объявляли, сообщает агентство LETA. В них участвуют около 3 тысяч военных Национальных вооруженных сил Латвии. Учения The Decisive Point продлятся до 12 декабря. Членов ОБСЕ, в частности Россию и Беларусь, уведомили об этих мероприятиях.
«Я просил объявить о начале военных учений в Латгальском регионе, чтобы наши беларусские коллеги, если их можно так называть, знали, что это не просто так», — заявил министр обороны Латвии Артис Пабрикс.
- После введения санкций против Беларуси из-за фальсификации президентских выборов, подавления оппозиции и протестов на границу Евросоюза (Польша, Литва, Латвия) хлынул поток мигрантов из стран Ближнего Востока. В Европе уверены, что режим Александра Лукашенко намеренно создал миграционный кризис (увеличив количество авиарейсов из стран Ближнего Востока), чтобы отомстить. Официальный Минск обвиняет в кризисе Европу, которая якобы сама открыла двери для мигрантов, в том числе из захваченного талибами Афганистана, и отказывается принимать их.
- 8 ноября ситуация с мигрантами обострилась. На границе Польши оказались несколько тысяч мигрантов, пытавшихся прорваться в Польшу. Польская сторона усилила охрану границы военными, а Беларусь направила к границе отряды силовиков. Параллельно Беларусь и Россия начали у границ ЕС военные учения.
- 12 ноября авиакомпания «Белавиа» заявила, что не будет пускать граждан Ирака, Сирии и Йемена на свои рейсы из Турции. Позже Министерство иностранных дел Ирака заявило о прекращении прямого авиасообщения с Беларусью. 13 ноября сирийская авиакомпания Cham Wings прекратила полеты в Беларусь.
- 13 ноября в Польше заявили, что беларусские силовики готовят масштабный прорыв мигрантов. Им начали выдавать инструкции и слезоточивый газ.