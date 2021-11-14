Погранслужба Польши: беларусские силовики готовят крупный прорыв мигрантов, им выдают инструкции

Пограничная служба Польши сообщила, что беларусские силовики готовят мигрантов из Ближнего Востока к масштабному прорыву польской границы.

Сообщается, что после ночных попыток прорвать границу в районе поселка Кузница, где расположен лагерь мигрантов, наблюдается большое скопление вооруженных силовиков Беларуси.

«Мы замечаем волнения среди мигрантов. Также был фургон для телетрансляции. Некоторые палатки начинают исчезать. Иностранцы получают инструкции, оборудование и слезоточивый газ. Вы можете видеть, что та сторона сегодня готовится к большой попытке пересечения границы», — сказано в сообщении пограничников.

Кроме этого, представитель министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин сообщил, что возле границы на стороне Беларуси стрелял в воздух мужчина. Он опубликовал его фото, но не указал, кто он. Вероятно, стрелял беларусский силовик.

За последние сутки было 223 попытки незаконного пересечения границы. В районе польского населенного пункта Стажина прорвалась группа из 50 человек. 22 граждана Ирака уже задержаны.