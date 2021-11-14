Погранслужба Польши: беларусские силовики готовят крупный прорыв мигрантов, им выдают инструкции

Пограничная служба Польши сообщила, что беларусские силовики готовят мигрантов из Ближнего Востока к масштабному прорыву польской границы.
Сообщается, что после ночных попыток прорвать границу в районе поселка Кузница, где расположен лагерь мигрантов, наблюдается большое скопление вооруженных силовиков Беларуси.
«Мы замечаем волнения среди мигрантов. Также был фургон для телетрансляции. Некоторые палатки начинают исчезать. Иностранцы получают инструкции, оборудование и слезоточивый газ. Вы можете видеть, что та сторона сегодня готовится к большой попытке пересечения границы», — сказано в сообщении пограничников.
Кроме этого, представитель министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин сообщил, что возле границы на стороне Беларуси стрелял в воздух мужчина. Он опубликовал его фото, но не указал, кто он. Вероятно, стрелял беларусский силовик.
За последние сутки было 223 попытки незаконного пересечения границы. В районе польского населенного пункта Стажина прорвалась группа из 50 человек. 22 граждана Ирака уже задержаны.
- После введения санкций против Беларуси за фальсификацию президентских выборов, подавление оппозиции и протестов, на границу Евросоюза (Польша, Литва, Латвия) хлынул поток мигрантов из стран Ближнего Востока. В Европе уверены, что режим Александра Лукашенко намеренно создал миграционный кризис (увеличив авиарейсы из стран Ближнего Востока), чтобы отомстить. Официальный Минск винит в кризисе Европу, которая якобы сама открыла двери для мигрантов, в том числе из захваченного талибами Афганистана, и отказывается их принимать.
- 8 ноября к границе Польши пришла колонна из тысяч мигрантов. Ее сопровождали силовики Беларуси, которые в итоге согнали людей в лес, когда те дошли до беларусского погранперехода «Брузги». Мигранты пытались штурмом прорвать границу, но польские силовики и военные этого не допустили. Польша усилила границу войсками, как и Беларусь.
- 9 ноября СМИ сообщили, что беларусские пограничники перебросили сотни мигрантов к границе Литвы. Страна ввела чрезвычайное положение на границе на месяц.
- На границе Польши образовался многотысячный стихийный лагерь беженцев. Лукашенко пригрозил перекрыть транзит газа по трубопроводу «Ямал — Европа», если Евросоюз решит закрыть границу. В ЕС ответили, что не позволят себя запугивать.
- Украина тоже усиливает границу на фоне угрозы наплыва мигрантов из Беларуси.
- С 10 ноября над Беларусью начали летать российские бомбардировщики, в том числе Ту-160, которые способны нести ядерное оружие. Александр Лукашенко заявил, что российская авиация направлена для патрулирования границ Беларуси с ЕС.
- 12 ноября авиакомпания «Белавиа» заявила, что не будет пускать граждан Ирака, Сирии и Йемена на свои рейсы из Турции. Позже Министерство иностранных дел Ирака заявило о прекращении прямого авиасообщения с Беларусью. 13 ноября сирийская авиакомпания Cham Wings прекратила полеты в Беларусь.