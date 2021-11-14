Прикордонна служба Польщі: білоруські силовики готують великий прорив мігрантів, їм видають інструкції

Прикордонна служба Польщі повідомила, що білоруські силовики готують мігрантів із Близького Сходу до масштабного прориву польського кордону.

Повідомляється, що після нічних спроб прорвати кордон у районі селища Кузниця, де розташований табір мігрантів, спостерігається велика скупченість озброєних силовиків Білорусі.

«Ми помічаємо хвилювання серед мігрантів. Також був фургон для телетрансляції. Деякі намети починають зникати. Іноземці отримують інструкції, обладнання та сльозогінний газ. Ви можете бачити, що та сторона сьогодні готується до великої спроби перетину кордону», — йдеться у повідомленні прикордонників.

Крім цього, представник міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин повідомив, що біля кордону на боці Білорусі стріляв у повітря чоловік. Він опублікував його фото, але не вказав, хто він. Ймовірно, стріляв білоруський силовик.

За останню добу було 223 спроби незаконного перетину кордону. У районі польського населеного пункту Стажини прорвалася група з 50 осіб. 22 громадянина Іраку вже затримані.