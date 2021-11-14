Пів сотні мігрантів з Близького Сходу прорвали польський кордон

Група з 50 мігрантів з Близького Сходу силою прорвалася з Білорусі на територію Польщі в районі населеного пункту Стажина.
Про це інформує поліція Підляського воєводства Польщі.
«Учора, 13 листопада, близько 17-ї години, біля Стажини до Польщі увірвалися приблизно 50 осіб. У розшуку мігрантів, які нелегально перетнули кордон, взяв участь 21 поліцейський, а також військові та прикордонники», — зазначили в поліції.
Правоохоронці вже затримали 22 громадян Іраку.
Із серпня польські прикордонники запобігли майже 35 тисячам спроб мігрантів з Близького Сходу та країн Африки нелегально перетнути кордон з території Білорусі. Польський кордон захищають приблизно 20 тисяч військових, прикордонників і поліцейських.
- Раніше на тлі міграційної кризи білоруська державна авіакомпанія «Белавіа» перестала пускати на рейси з Туреччини громадян Іраку, Сирії та Ємену, а Міністерство закордонних справ Іраку заявило про припинення прямого авіасполучення з Білоруссю.
- 8 листопада до кордону Польщі прийшла колона з тисяч мігрантів. Її супроводжували силовики Білорусі, які зрештою зігнали людей у ліс, коли ті дійшли до білоруського прикордонного переходу «Брузги». Мігранти намагалися штурмом прорвати кордон, але польські силовики та військові цього не допустили. Польща посилила кордон військами, як і Білорусь. На кордоні Польщі утворився багатотисячний стихійний табір біженців.
- 9 листопада ЗМІ повідомили, що білоруські прикордонники перекинули сотні мігрантів до кордону з Литвою. Країна на місяць запровадила на кордоні надзвичайний стан.
- Україна теж посилює кордон через загрозу напливу мігрантів із Білорусі.