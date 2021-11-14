Пів сотні мігрантів з Близького Сходу прорвали польський кордон

Група з 50 мігрантів з Близького Сходу силою прорвалася з Білорусі на територію Польщі в районі населеного пункту Стажина.

Про це інформує поліція Підляського воєводства Польщі.

«Учора, 13 листопада, близько 17-ї години, біля Стажини до Польщі увірвалися приблизно 50 осіб. У розшуку мігрантів, які нелегально перетнули кордон, взяв участь 21 поліцейський, а також військові та прикордонники», — зазначили в поліції.

Правоохоронці вже затримали 22 громадян Іраку.

Із серпня польські прикордонники запобігли майже 35 тисячам спроб мігрантів з Близького Сходу та країн Африки нелегально перетнути кордон з території Білорусі. Польський кордон захищають приблизно 20 тисяч військових, прикордонників і поліцейських.