Полсотни мигрантов с Ближнего Востока прорвали польскую границу

Группа из 50 мигрантов с Ближнего Востока прорвалась из Беларуси на территорию Польши в районе населенного пункта Стажина.

Об этом сообщает полиция Подлясского воеводства Польши.

«Вчера, 13 ноября, около 17 часов, в районе Стажины в Польшу ворвались 50 человек. В розыске мигрантов, нелегально пересекших границу, участвовали 21 полицейский, военные и пограничники», — отметили в полиции.

Правоохранители уже задержали 22 граждан Ирака.

С августа польские пограничники предотвратили около 35 тысяч попыток мигрантов из Ближнего Востока и стран Африки нелегально пересечь границу с территории Беларуси. Польскую границу защищают около 20 тысяч военных, пограничников и полицейских.