Полсотни мигрантов с Ближнего Востока прорвали польскую границу

Группа из 50 мигрантов с Ближнего Востока прорвалась из Беларуси на территорию Польши в районе населенного пункта Стажина.
Об этом сообщает полиция Подлясского воеводства Польши.
«Вчера, 13 ноября, около 17 часов, в районе Стажины в Польшу ворвались 50 человек. В розыске мигрантов, нелегально пересекших границу, участвовали 21 полицейский, военные и пограничники», — отметили в полиции.
Правоохранители уже задержали 22 граждан Ирака.
С августа польские пограничники предотвратили около 35 тысяч попыток мигрантов из Ближнего Востока и стран Африки нелегально пересечь границу с территории Беларуси. Польскую границу защищают около 20 тысяч военных, пограничников и полицейских.
- Ранее на фоне миграционного кризиса беларусская государственная авиакомпания «Белавиа» перестала пускать на рейсы из Турции граждан Ирака, Сирии и Йемена, а Министерство иностранных дел Ирака заявило о прекращении прямого авиасообщения с Беларусью.
- 8 ноября к границе Польши пришла колонна из тысяч мигрантов. Ее сопровождали силовики Беларуси, которые в итоге согнали людей в лес, когда те дошли до беларусского погранперехода «Брузги». Мигранты пытались штурмом прорвать границу, но польские силовики и военные этого не допустили. Польша усилила границу войсками, как и Беларусь. На границе Польши образовался многотысячный стихийный лагерь беженцев.
- 9 ноября СМИ сообщили, что беларусские пограничники перебросили сотни мигрантов к границе Литвы. Страна ввела чрезвычайное положение на границе на месяц.
- Украина тоже усиливает границу из-за угрозы наплыва мигрантов из Беларуси.