Миграционный кризис на границе Беларуси: «Белавиа» заявила, что не будет пускать граждан Ирака, Сирии и Йемена на свои рейсы из Турции

Беларусская государственная авиакомпания «Белавиа» перестанет пускать на рейсы из Турции граждан Ирака, Сирии и Йемена с 12 ноября.

Об этом сообщается на сайте авиаперевозчика.

«В соответствии с решением компетентных органов Турции с 12 ноября 2021 года граждане Ирака, Сирии, Йемена не будут приниматься к перевозке на рейсах, следующих из Турции в Беларусь», — говорится в сообщении.

В авиакомпании отметили, что подпадающие под это ограничение пассажиры могут вернуть полную стоимость авиабилета без удержаний там, где его приобрели.

Ранее представитель канцелярии президента Польши Якуб Кумох заявил, что «Турецкие авиалинии» также не будут перевозить в Минск граждан этих стран. В компании пока не подтвердили эту информацию.

Напомним, 10 ноября во время телефонного разговора министр иностранных дел Польши Збигнев Рау и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу договорились совместно противостоять использованию режимом Лукашенко нелегальных мигрантов в качестве «гибридной атаки».