Сирийская авиакомпания прекратила полеты в Беларусь на фоне миграционного кризиса

Сирийская авиакомпания Cham Wings прекратила полеты в Беларусь из-за эскалации на польско-беларусской границе. Об этом компания заявила в субботу, 13 ноября.

«Поскольку большинство пассажиров, направляющихся в Минск, — граждане Сирии, Cham Wings решила приостановить полеты в Минск с сегодняшнего дня», — заявили в компании.

Отметим, что ранее на фоне миграционного кризиса беларусская государственная авиакомпания «Белавиа» перестала пускать на рейсы из Турции граждан Ирака, Сирии и Йемена, а Министерство иностранных дел Ирака заявило о прекращении прямого авиасообщения с Беларусью.