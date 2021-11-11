Над Беларусью второй день летают бомбардировщики России. Лукашенко говорит, что они дежурят на границой с ЕС

Российские стратегические бомбардировщики Ту-160, которые способны нести ядерное оружие, летают над Беларусью. Боевая авиация РФ «патрулирует» небо над Беларусью второй день.
Минобороны Беларуси запросило полеты 10 ноября — вчера над страной летали ТУ-22М3. Сегодня, 11 ноября, российские ведомство отчиталось о полетах Ту-160, которые «отработали взаимодействие с беларусскими истребителями Су-30СМ».
В Минобороны РФ говорят, что полеты проводят «в целях обеспечения военной безопасности Союзного государства и не они направлены против третьих стран».
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко высказался менее сдержанно. Он заявил, что российская авиация направлена для патрулирования границ Беларуси с ЕС. Это связано с потоком мигрантов с Ближнего Востока, которые пытаются попасть в Польшу и Литву через Беларусь.
«Как я вчера заметил, они [Минобороны РФ] направили сюда стратегические бомбардировщики в сопровождении наших истребителей. Мы должны постоянно мониторить ситуацию на границе. Пускай пищат, кричат. Да, это бомбардировщики, которые способны нести ядерное оружие. Но у нас нет другого выхода. Мы должны видеть, что они там делают за пределами», — сказал Лукашенко, говоря о скоплении польских и литовских военный на границе.
- 8 ноября к границе Польши пришла колонна из тысяч мигрантов. Ее сопровождали силовики Беларуси, которые в итоге согнали людей в лес, когда те дошли до беларусского погранперехода «Брузги». Мигранты пытались штурмом прорвать границу, но польские силовики и военные этого не допустили. Польша усилила границу войсками, как и Беларусь.
- 9 ноября СМИ сообщили, что беларусские пограничники перебросили сотни мигрантов к границе Литвы. Страна ввела чрезвычайное положение на границе на месяц.
- На границе Польши образовался многотысячный стихийный лагерь беженцев. Лукашенко пригрозил перекрыть транзит газа по трубопроводу «Ямал — Европа», если Евросоюз решит закрыть границу.
- Украина тоже усиливает границу на фоне угрозы наплыва мигрантов из Беларуси.