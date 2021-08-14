Der Spiegel: Беларусская государственная турфирма помогала мигрантам из Ирака попадать в ЕС

Беларусская государственная туристическая компания «Центркурорт» координировала поток нелегальных мигрантов, которые пытались проникнуть на территорию Евросоюза через Беларусь.

Об этом говорится в расследовании аналитического центра «Досье» и немецкого издания Der Spiegel.

Компания «Центркурорт» входит в структуру Управления делами президента Беларуси. К фирме обращались сразу несколько туркомпаний, в рамках договора о сотрудничестве «в развитии международного туризма между странами арабского мира и Республикой Беларусь» просили «помочь» с оформлением беларусских виз для граждан Ирака.

Всего, утверждает «Досье», через «Центркурорт» прошло более 200 заявок на выдачу виз иракцам. Целью визита все они назвали «проведение охотничьего тура» под Минском. Официально выдачей въездных документов в Беларусь должно заниматься Министерство иностранных дел.