Der Spiegel: Білоруська державна турфірма допомагала мігрантам з Іраку потрапляти в ЄС

Всього, стверджує «Досьє», через «Центркурорт» пройшло понад 200 заявок на видачу віз іракцям. Метою свого візиту всі вони назвали «проведення мисливського туру» під Мінськом. Офіційно видачею вʼїзних документів в Білорусь має займатися Міністерство закордонних справ.

Компанія «Центркурорт» входить в структуру Управління справами президента Білорусі. До фірми зверталися відразу кілька туркомпаній, які у рамках договору про співпрацю «у розвитку міжнародного туризму між країнами арабського світу і Республікою Білорусь» просили «допомогти» з оформленням білоруських віз для громадян Іраку.

Про це йдеться у розслідуванні аналітичного центру «Досьє» і німецького видання Der Spiegel .

«Центркурорт», ймовірно, також організовував і трансфер для мігрантів. Журналісти отримали доступ до його договору з компанією «Стройтур», що займається орендою автобусів з водіями. «Центркурорт» оплачував рахунки за надання транспортних послуг по маршруту з мінського аеропорту до самого міста.

Правдивість документів, які лягли в основу розслідування, підтвердив колишній співробітник «Центркурорта». У самій же фірмі заперечують, що займалися координацією нелегальних мігрантів.

Зазначимо, що з травня 2021 року кількість регулярних рейсів з Іраку в Білорусь стало різко зростати. Авіакомпанія Iraqi Airways, яка літала з Багдада до Мінська, збільшила кількість перельотів з чотирьох до пʼяти на тиждень і відкрила нові рейси з трьох іракських міст. До того ж літати до столиці Білорусі почав перевізник Fly Baghdad.