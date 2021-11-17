Лагерь мигрантов на границе Польши опустел. Людей увели в сопровождении беларусских силовиков

Пограничная служба Польши сообщила, что мигранты из стран Ближнего Востока, которые неделю находились у беларусского погранперехода «Брузги», уходят в сопровождении силовиков Беларуси.
Служба опубликовала видеозаписи, на которых видно, как люди собирают палатки, покидают стихийный лагерь и колоннами уходят. Также пустеет польский пункт пропуска «Кузьница», который 16 ноября пытались штурмовать.
Польская сторона отмечает, что на границу прибыли автобусы, которые забирают мигрантов, но куда — неизвестно.
Заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мацей Вонсик в эфире TV Republika заявил, что режим Александра Лукашенко «проиграл пограничное сражение».
- После введения санкций против Беларуси из-за фальсификации президентских выборов, подавления оппозиции и протестов на границу Евросоюза (Польша, Литва, Латвия) хлынул поток мигрантов из стран Ближнего Востока. В Европе уверены, что режим Александра Лукашенко намеренно создал миграционный кризис (увеличив количество авиарейсов из стран Ближнего Востока), чтобы отомстить. Официальный Минск обвиняет в кризисе Европу, которая якобы сама открыла двери для мигрантов, в том числе из захваченного талибами Афганистана, и отказывается принимать их.
- 8 ноября ситуация с мигрантами обострилась. На границе Польши оказались несколько тысяч мигрантов, пытавшихся прорваться в Польшу. Польская сторона усилила охрану границы военными, а Беларусь направила к границе отряды силовиков. Параллельно Беларусь и Россия начали у границ ЕС военные учения.
- 12 ноября авиакомпания «Белавиа» заявила, что не будет пускать граждан Ирака, Сирии и Йемена на свои рейсы из Турции. Позже Министерство иностранных дел Ирака заявило о прекращении прямого авиасообщения с Беларусью. 13 ноября сирийская авиакомпания Cham Wings прекратила полеты в Беларусь.
- 13 ноября в Польше заявили, что беларусские силовики готовят масштабный прорыв мигрантов. Им начали выдавать инструкции и слезоточивый газ.
- 15 ноября более 3,5 тысячи мигрантов собрались у перехода между границами, а 16 ноября начался штурм, в котором пострадали более 7 польских силовиков. Позднее Беларусь перевела часть мигрантов в логистический центр.