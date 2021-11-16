Мигранты с камнями в руках штурмуют польскую границу. Силовики отвечают водометами и слезоточивым газом

Мигранты на границе Беларуси и Польши предприняли очередную попытку прорваться через польский пункт пропуска «Кузьница».

Об этом сообщает Министерство обороны Польши.

По его данным, мигранты атакуют военных, забрасывая их камнями и пытаясь разрушить заграждения, чтобы попасть в Польшу. Польские военные в ответ применили слезоточивый газ, чтобы подавить агрессию мигрантов. Помимо этого силовики применяют водометы.

Также польские военные обвиняют белорусские власти в том, что они оснастили мигрантов светошумовыми гранатами, которые те бросают в силовиков.