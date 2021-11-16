Мігранти з камінням в руках штурмують польський кордон. Силовики відповідають водометами і сльозогінним газом

Мігранти на кордоні Білорусі та Польщі здійснили чергову спробу прорватися через польський пункт пропуску «Кузьниця».

Про це повідомляє Міністерство оборони Польщі.

За його даними, мігранти атакують військових, закидаючи їх камінням, і намагаються зруйнувати паркан, щоб потрапити до Польщі. Польські військові у відповідь застосували сльозогінний газ, щоб придушити агресію мігрантів. Крім цього силовики застосовують водомети.

Також польські військові звинувачують білоруську владу в тому, що вона оснастила мігрантів світлошумовими гранатами, які ті кидають у силовиків.