Беларусь перевела часть мигрантов в логистический центр, остальные решили остаться на границе с Польшей

Беларусь вечером 16 ноября открыла в Гродненской области для мигрантов логистический центр, где они могут переночевать. Самопровозглашенный президент страны Александр Лукашенко заявил, что в первую очередь это ночлег для женщин и детей.

Беларусское телеграфное агентство (БелТа) сообщает, что в логистический центр привезли матрасы и чистую воду, подогнали генератор для отопления, там уже установили биотуалеты, а со среды, 17 ноября, беженцам организуют как минимум одноразовое горячее питание.

Логистический центр расположен недалеко от границы и пункта пропуска «Брузги». Часть мигрантов решили остаться возле КПП.