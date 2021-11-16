Беларусь перевела часть мигрантов в логистический центр, остальные решили остаться на границе с Польшей

Беларусь вечером 16 ноября открыла в Гродненской области для мигрантов логистический центр, где они могут переночевать. Самопровозглашенный президент страны Александр Лукашенко заявил, что в первую очередь это ночлег для женщин и детей.
Беларусское телеграфное агентство (БелТа) сообщает, что в логистический центр привезли матрасы и чистую воду, подогнали генератор для отопления, там уже установили биотуалеты, а со среды, 17 ноября, беженцам организуют как минимум одноразовое горячее питание.
Логистический центр расположен недалеко от границы и пункта пропуска «Брузги». Часть мигрантов решили остаться возле КПП.
Красный Крест привез мигрантам теплые вещи. Министр внутренних дел Юрий Караев уточнил, что беженцы останутся в логистическом центре «до решения вопроса», сейчас там обустроили полевую кухню, им варят перловую кашу.
Перед этим Лукашенко заявлял, что беларусская государственная авиакомпания «Белавиа» может организовать рейс и вернуть беженцев в их страны, «но ведь они не хотят». Также он заявил, что «Белавиа» может вывезти мигрантов и в Мюнхен, который был не против их принять.
Утром 16 ноября мигранты с камнями в руках штурмовали польскую границу, силовики отвечали водометами и слезоточивым газом. Польша обвинила беларусские власти в том, что они обеспечили мигрантов светошумовыми гранатами, которые те бросают в силовиков.
- 8 ноября на границе Польши оказались несколько тысяч мигрантов, пытавшихся прорваться в страну через Беларусь. Польская сторона усилила охрану границы военными, а Беларусь направила к границе отряды силовиков. Параллельно Беларусь и Россия начали у границ ЕС военные учения.
- 12 ноября авиакомпания «Белавиа» заявила, что не будет пускать граждан Ирака, Сирии и Йемена на свои рейсы из Турции. Позже Министерство иностранных дел Ирака заявило о прекращении прямого авиасообщения с Беларусью. 13 ноября сирийская авиакомпания Cham Wings прекратила полеты в Беларусь.
- 15 ноября главы МИД стран Евросоюза и США согласовали пятый пакет санкций против Беларуси из-за организации потока мигрантов.