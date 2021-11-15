Лукашенко заявил, что готов вывезти беженцев самолетом в Мюнхен

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страна готова отправить мигрантов и беженцев с границы с Польшей прямым рейсом в немецкий Мюнхен.

Об этом он заявил в понедельник, 15 ноября, на встрече рабочей группы по вопросам Конституции.

«Странно выглядит предложение Мюнхена, что они готовы принять у себя этих беженцев. Ну, молодцы. Если поляки не дают гуманитарный коридор, мы можем «Белавиа» вывезти их в Мюнхен. И что за предложение: вы нам дайте гуманитарный коридор через Польшу, а мы их заберем? Но мы вывезем их своими самолетами в Мюнхен, если это нужно», — заявил Лукашенко. Он добавил, что «2—3 тысячи несчастных беженцев не являются проблемой для ЕС».