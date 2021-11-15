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Лукашенко заявил, что готов вывезти беженцев самолетом в Мюнхен

Автор:
Ангелина Шеремет
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Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страна готова отправить мигрантов и беженцев с границы с Польшей прямым рейсом в немецкий Мюнхен.

Об этом он заявил в понедельник, 15 ноября, на встрече рабочей группы по вопросам Конституции.

«Странно выглядит предложение Мюнхена, что они готовы принять у себя этих беженцев. Ну, молодцы. Если поляки не дают гуманитарный коридор, мы можем «Белавиа» вывезти их в Мюнхен. И что за предложение: вы нам дайте гуманитарный коридор через Польшу, а мы их заберем? Но мы вывезем их своими самолетами в Мюнхен, если это нужно», — заявил Лукашенко. Он добавил, что «2—3 тысячи несчастных беженцев не являются проблемой для ЕС».

Как пишет DW, накануне власти Баварии предложили принять находящихся на беларусско-польской границе мигрантов и беженцев и обеспечить им доступ к процедуре получения убежища. Мюнхен — это столица федеральной земли Бавария.

Кроме этого, самопровозглашенный лидер Беларуси отметил, что власти могут посадить всех мигрантов в самолеты «Белавиа» и увести в их страны, «но они не хотят». Лукашенко добавил, что Беларусь уговаривает беженцев вернуться домой.

Напомним, что 12 ноября авиакомпания «Белавиа» заявила, что не будет пускать граждан Ирака, Сирии и Йемена на свои рейсы из Турции. Позже Министерство иностранных дел Ирака заявило о прекращении прямого авиасообщения с Беларусью. 13 ноября сирийская авиакомпания Cham Wings прекратила полеты в Беларусь.