Лукашенко заявил, что готов вывезти беженцев самолетом в Мюнхен

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страна готова отправить мигрантов и беженцев с границы с Польшей прямым рейсом в немецкий Мюнхен.
Об этом он заявил в понедельник, 15 ноября, на встрече рабочей группы по вопросам Конституции.
«Странно выглядит предложение Мюнхена, что они готовы принять у себя этих беженцев. Ну, молодцы. Если поляки не дают гуманитарный коридор, мы можем «Белавиа» вывезти их в Мюнхен. И что за предложение: вы нам дайте гуманитарный коридор через Польшу, а мы их заберем? Но мы вывезем их своими самолетами в Мюнхен, если это нужно», — заявил Лукашенко. Он добавил, что «2—3 тысячи несчастных беженцев не являются проблемой для ЕС».
Как пишет DW, накануне власти Баварии предложили принять находящихся на беларусско-польской границе мигрантов и беженцев и обеспечить им доступ к процедуре получения убежища. Мюнхен — это столица федеральной земли Бавария.
Кроме этого, самопровозглашенный лидер Беларуси отметил, что власти могут посадить всех мигрантов в самолеты «Белавиа» и увести в их страны, «но они не хотят». Лукашенко добавил, что Беларусь уговаривает беженцев вернуться домой.
Напомним, что 12 ноября авиакомпания «Белавиа» заявила, что не будет пускать граждан Ирака, Сирии и Йемена на свои рейсы из Турции. Позже Министерство иностранных дел Ирака заявило о прекращении прямого авиасообщения с Беларусью. 13 ноября сирийская авиакомпания Cham Wings прекратила полеты в Беларусь.
- После введения санкций против Беларуси из-за фальсификации президентских выборов, подавления оппозиции и протестов на границу Евросоюза (Польша, Литва, Латвия) хлынул поток мигрантов из стран Ближнего Востока. В Европе уверены, что режим Александра Лукашенко намеренно создал миграционный кризис (увеличив количество авиарейсов из стран Ближнего Востока), чтобы отомстить. Официальный Минск обвиняет в кризисе Европу, которая якобы сама открыла двери для мигрантов, в том числе из захваченного талибами Афганистана, и отказывается принимать их.
- 8 ноября ситуация с мигрантами обострилась. На границе Польши оказались несколько тысяч мигрантов, пытавшихся прорваться в Польшу. Польская сторона усилила охрану границы военными, а Беларусь направила к ней отряды силовиков. Параллельно Беларусь и Россия начали у границ ЕС военные учения.
- 15 ноября стало известно, что две тысячи мигрантов подошли к польскому пункту пропуска на границе с Беларусью, пограничники ожидают штурма, а Польша стягивает силы.