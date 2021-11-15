Лукашенко заявив, що готовий вивезти біженців літаком до Мюнхену

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що країна готова відправити мігрантів і біженців з кордону з Польщею прямим рейсом в німецький Мюнхен.
Про це він заявив у понеділок, 15 листопада, на зустрічі робочої групи з питань Конституції.
«Дивно виглядає пропозиція Мюнхену, що вони готові прийняти у себе цих біженців. Ну, молодці. Якщо поляки не дають гуманітарний коридор, то ми можемо «Белавіа» вивезти їх в Мюнхен. І що це за пропозиція: ви нам дайте гуманітарний коридор через Польщу, а ми їх заберемо? Та ми вивеземо їх своїми літаками в Мюнхен, якщо це потрібно», — заявив Лукашенко. Він додав, що «2—3 тисячі нещасних біженців не є проблемою для ЄС».
Як пише DW, напередодні влада Баварії запропонувала прийняти мігрантів і біженців, які перебувають на білорусько-польському кордоні, і забезпечити їм доступ до процедури отримання притулку. Мюнхен — це столиця федеральної землі Баварія.
Крім цього, самопроголошений лідер Білорусі зазначив, що влада може посадити всіх мігрантів у літаки «Белавіа» і відвезти в їхні країни, «але ж вони не хочуть». Лукашенко додав, що Білорусь вмовляє біженців повернутися додому.
Нагадаємо, що 12 листопада авіакомпанія «Белавіа» заявила, що не пускатиме громадян Іраку, Сирії та Ємену на свої рейси з Туреччини. Пізніше Міністерство закордонних справ Іраку заявило про припинення прямого авіасполучення з Білоруссю. 13 листопада сирійська авіакомпанія Cham Wings припинила польоти до Білорусі.
- Після введення санкцій проти Білорусі за фальсифікацію президентських виборів, придушення опозиції та протестів на кордон Євросоюзу (Польща, Литва, Латвія) ринув потік мігрантів із країн Близького Сходу. У Європі впевнені, що режим Олександра Лукашенка навмисно створив міграційну кризу (збільшивши авіарейси з країн Близького Сходу), щоб помститися. Офіційний Мінськ звинувачує у кризі Європу, яка нібито сама відчинила двері для мігрантів, зокрема із захопленого талібами Афганістану, і відмовляється їх приймати.
- 8 листопада ситуація з мігрантами загострилася. На кордоні Польщі опинилися кілька тисяч мігрантів, які намагалися прорватися до Польщі. Польська сторона посилила охорону кордону військовими, а Білорусь направила до нього загони силовиків. Паралельно Білорусь і Росія розпочали біля кордонів ЄС військові навчання.
- 15 листопада стало відомо, що дві тисячі мігрантів підійшли до польського пункту пропуску на кордоні з Білоруссю, прикордонники очікують штурму, а Польща стягує сили.