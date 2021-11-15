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Лукашенко заявив, що готовий вивезти біженців літаком до Мюнхену

Автор:
Ангеліна Шеремет
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Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що країна готова відправити мігрантів і біженців з кордону з Польщею прямим рейсом в німецький Мюнхен.

Про це він заявив у понеділок, 15 листопада, на зустрічі робочої групи з питань Конституції.

«Дивно виглядає пропозиція Мюнхену, що вони готові прийняти у себе цих біженців. Ну, молодці. Якщо поляки не дають гуманітарний коридор, то ми можемо «Белавіа» вивезти їх в Мюнхен. І що це за пропозиція: ви нам дайте гуманітарний коридор через Польщу, а ми їх заберемо? Та ми вивеземо їх своїми літаками в Мюнхен, якщо це потрібно», — заявив Лукашенко. Він додав, що «2—3 тисячі нещасних біженців не є проблемою для ЄС».

Як пише DW, напередодні влада Баварії запропонувала прийняти мігрантів і біженців, які перебувають на білорусько-польському кордоні, і забезпечити їм доступ до процедури отримання притулку. Мюнхен — це столиця федеральної землі Баварія.

Крім цього, самопроголошений лідер Білорусі зазначив, що влада може посадити всіх мігрантів у літаки «Белавіа» і відвезти в їхні країни, «але ж вони не хочуть». Лукашенко додав, що Білорусь вмовляє біженців повернутися додому.

Нагадаємо, що 12 листопада авіакомпанія «Белавіа» заявила, що не пускатиме громадян Іраку, Сирії та Ємену на свої рейси з Туреччини. Пізніше Міністерство закордонних справ Іраку заявило про припинення прямого авіасполучення з Білоруссю. 13 листопада сирійська авіакомпанія Cham Wings припинила польоти до Білорусі.