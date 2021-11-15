Лукашенко заявив, що готовий вивезти біженців літаком до Мюнхену

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що країна готова відправити мігрантів і біженців з кордону з Польщею прямим рейсом в німецький Мюнхен.

Про це він заявив у понеділок, 15 листопада, на зустрічі робочої групи з питань Конституції.

«Дивно виглядає пропозиція Мюнхену, що вони готові прийняти у себе цих біженців. Ну, молодці. Якщо поляки не дають гуманітарний коридор, то ми можемо «Белавіа» вивезти їх в Мюнхен. І що це за пропозиція: ви нам дайте гуманітарний коридор через Польщу, а ми їх заберемо? Та ми вивеземо їх своїми літаками в Мюнхен, якщо це потрібно», — заявив Лукашенко. Він додав, що «2—3 тисячі нещасних біженців не є проблемою для ЄС».