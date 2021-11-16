Білорусь перевела частину мігрантів у логістичний центр, інші вирішили залишитися на кордоні з Польщею

Білорусь увечері 16 листопада відкрила у Гродненській області для мігрантів логістичний центр, де вони можуть переночувати. Самопроголошений президент країни Олександр Лукашенко заявив, що насамперед це ночліг для жінок і дітей.
Білоруське телеграфне агентство (БелТа) повідомляє, що до логістичного центру привезли матраци та чисту воду, підігнали генератор для опалення, там уже встановили біотуалети, а від середи, 17 листопада, біженцям організують щонайменше одноразове гаряче харчування.
Логістичний центр розташований неподалік кордону і пункту пропуску «Брузги». Частина мігрантів все ж вирішили залишитися біля КПП.
Червоний Хрест привіз мігрантам теплі речі. Міністр внутрішніх справ Юрій Караєв уточнив, що біженці залишаться в логістичному центрі «до вирішення питання», зараз там облаштували польову кухню, їм варять перлову кашу.
Перед цим Лукашенко заявляв, що білоруська державна авіакомпанія «Белавіа» може організувати рейс і повернути біженців до їхніх країн, «але вони ж не хочуть». Також він заявив, що «Белавіа» може вивезти мігрантів і до Мюнхену, який був не проти їх прийняти.
Уранці 16 листопада мігранти з камінням в руках штурмували польський кордон, силовики відповідали водометами і сльозогінним газом. Польща звинуватила білоруську владу в тому, що вона забезпечила мігрантів світлошумовими гранатами, які ті кидають у силовиків.
- 8 листопада на кордоні Польщі опинилися кілька тисяч мігрантів, які намагалися прорватися до країни через Білорусь. Польська сторона посилила охорону кордону військовими, а Білорусь направила до нього загони силовиків. Паралельно Білорусь і Росія розпочали біля кордонів ЄС військові навчання.
- 12 листопада авіакомпанія «Белавіа» заявила, що не пускатиме громадян Іраку, Сирії та Ємену на свої рейси з Туреччини. Пізніше Міністерство закордонних справ Іраку заявило про припинення прямого авіасполучення з Білоруссю. 13 листопада сирійська авіакомпанія Cham Wings припинила польоти до Білорусі.
- 15 листопада голови МЗС країн Євросоюзу і США погодили пʼятий пакет санкцій проти Білорусі через організацію потоку мігрантів.