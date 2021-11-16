Білорусь перевела частину мігрантів у логістичний центр, інші вирішили залишитися на кордоні з Польщею

Білорусь увечері 16 листопада відкрила у Гродненській області для мігрантів логістичний центр, де вони можуть переночувати. Самопроголошений президент країни Олександр Лукашенко заявив, що насамперед це ночліг для жінок і дітей.

Білоруське телеграфне агентство (БелТа) повідомляє, що до логістичного центру привезли матраци та чисту воду, підігнали генератор для опалення, там уже встановили біотуалети, а від середи, 17 листопада, біженцям організують щонайменше одноразове гаряче харчування.

Логістичний центр розташований неподалік кордону і пункту пропуску «Брузги». Частина мігрантів все ж вирішили залишитися біля КПП.