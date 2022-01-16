«Доказів немає». Росія заперечує свою причетність до кібератаки на урядові сайти України

Речник Кремля Дмитро Пєсков в інтервʼю CNN заявив, що Росія не причетна до масштабної кібератаки на Україну .
Фрагмент розмови опублікувало видання The Hill у Twitter.
Пєсков зазначив, що чув звинувачення зі сторони Укрїни, але хотів би бачити чіткі докази причетності Росії до цього.
«Ми не маємо до цього жодного стосунку. Росія не має до цього жодного стосунку», — сказав він, додавши, що українці «звинувачують Росію практично у всьому».
Служба безпеки України вже розслідує причетність спецслужб Росії до атаки.
- У ніч із 13 на 14 січня невідомі хакери зламали сайти українських міністерств і державних структур. На них вони залишили повідомлення російською, українською і польською мовами про нібито злив особистих даних у мережу. Не працювали сайти кількох міністерств — освіти і науки, закордонних справ, аграрної політики, а також Державної служби з надзвичайних ситуацій, Нацполіції, «Дії» та інші.
- Від кібератаки також постраждав сайт мера Києва. Він упевнений, що це зробила Росія. Секретар РНБО Данілов також упевнений у причетності Росії.
- Центр стратегічних комунікацій також вважає, що за атакою може стояти Росія. Метою атаки там назвали дестабілізацію внутрішньої ситуації. Причиною вважають нещодавню поразку Росії на переговорах про майбутню співпрацю України з НАТО.
- Державна служба спеціального звʼязку і захисту інформації заявила, що витоку даних не сталося.
- США, НАТО і Євросоюз засудили атаку та заявили, що надають техпідтримку Україні.