«Доказів немає». Росія заперечує свою причетність до кібератаки на урядові сайти України

Речник Кремля Дмитро Пєсков в інтервʼю CNN заявив, що Росія не причетна до масштабної кібератаки на Україну .

Фрагмент розмови опублікувало видання The Hill у Twitter.

Пєсков зазначив, що чув звинувачення зі сторони Укрїни, але хотів би бачити чіткі докази причетності Росії до цього.

«Ми не маємо до цього жодного стосунку. Росія не має до цього жодного стосунку», — сказав він, додавши, що українці «звинувачують Росію практично у всьому».

Служба безпеки України вже розслідує причетність спецслужб Росії до атаки.