«Доказательств нет». Россия отрицает свою причастность к кибератакам на правительственные сайты Украины

Спикер Кремля Дмитрий Песков в интервью CNN заявил, что Россия не причастна к масштабной кибератаке на Украину.
Фрагмент разговора опубликовало в Twitter издание The Hill.
Песков отметил, что слышал обвинения со стороны Украины, но хотел бы увидеть четкие доказательства причастности России к этому.
«Мы не имеем к этому никакого отношения. Россия не имеет к этому никакого отношения», — сказал он, добавив, что украинцы «винят Россию практически во всем».
Служба безопасности Украины уже расследует причастность спецслужб России к атаке.
- В ночь с 13 на 14 января неизвестные хакеры взломали сайты украинских министерств и государственных структур. На них они оставили сообщения на русском, украинском и польском языках о якобы сливе личных данных в сеть. Не работали сайты некоторых министерств — образования и науки, иностранных дел, аграрной политики, а также Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Нацполиции, «Дії» и многие другие.
- От кибератаки также пострадал сайт мэра Киева. Он уверен, что это сделала Россия. Секретарь СНБО Данилов тоже уверен в причастности России.
- Центр стратегических коммуникаций также считает, что за атакой может стоять Россия. Целью атаки там назвали дестабилизацию внутренней ситуации. Причиной же считают недавнее поражение России на переговорах о будущем сотрудничестве Украины с НАТО.
- Государственная служба специальной связи и защиты информации заявила, что утечки данных не произошло.
- США, НАТО и Евросоюз осудили атаку и заявили, что оказывают техподдержку Украине.