«Доказательств нет». Россия отрицает свою причастность к кибератакам на правительственные сайты Украины

Спикер Кремля Дмитрий Песков в интервью CNN заявил, что Россия не причастна к масштабной кибератаке на Украину.

Фрагмент разговора опубликовало в Twitter издание The Hill.

Песков отметил, что слышал обвинения со стороны Украины, но хотел бы увидеть четкие доказательства причастности России к этому.

«Мы не имеем к этому никакого отношения. Россия не имеет к этому никакого отношения», — сказал он, добавив, что украинцы «винят Россию практически во всем».

Служба безопасности Украины уже расследует причастность спецслужб России к атаке.