НАТО и ЕС осудили кибератаку на правительственные сайты Украины и пообещали помощь

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил кибератаку на правительственные сайты Украины и заявил, что специалисты Альянса обмениваются информацией с украинскими коллегами о «текущей вредоносной кибердеятельности».

Об этом сообщается на сайте Альянса.

«Эксперты союзников в стране [Украине] тоже поддерживают украинские власти на местах. В ближайшие дни НАТО и Украина подпишут соглашение об усилении киберсотрудничества, что даст Украине доступ к платформе обмена информацией о вредоносных программах», — заявил генсек.

Ранее кибератаку осудил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, заявив, что Украина получит экстренную техническую помощь.

В то же время Центр стратегических коммуникаций считает, что за атакой может стоять Россия. Целью атаки там назвали дестабилизацию внутренней ситуации. Причиной же считают недавнее поражение России на переговорах о будущем сотрудничестве Украины с НАТО.

«На российский след указывает и хронология распространения новости [в российских СМИ]. Информация сначала появилась в соцсетях, далее первыми публикациями среди медиа были «сливные бачки» [alternatio.org, ria.ru, echo.msk.ru и life.ru]», — отмечают в Центре.