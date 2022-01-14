В Польше произошла масштабная утечка военных данных. Минобороны уверяет, что угрозы госбезопасности нет

В Польше зафиксировали масштабную утечку данных о вооружении польской армии, боеприпасах, запчастях для боевых машин и специализированном программном обеспечении. Значительная часть данных касается оборудования бывшего СССР и закупленной у США, Германии и Израиля техники.

Об этом сообщает издание Onet.

Журналисты отмечают, что в сеть просочилась ресурсная база польских военных — от винтов и ноутбуков до противотанковых ракет и истребителей F-16, а «некоторая информация, попавшая в свободный доступ, чрезвычайно ценна для иностранных спецслужб».

Источники издания в спецслужбах подтвердили утечку данных и заверили, что работают над поиском злоумышленников, способствовавших утечке. По словам специалиста по кибербезопасности, базу уже загрузили пользователи из более чем десятка стран, в том числе из России и Китая.