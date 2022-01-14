У Польщі стався масштабний витік військових даних. Міноборони запевняє, що загрози для держбезпеки немає

У Польщі зафіксували масштабний витік даних про озброєння польської армії, боєприпаси, запчастини для бойових машин та спеціалізоване програмне забезпечення. Значна частина даних стосується обладнання з колишнього СРСР та закупленої у США, Німеччини та Ізраїлю техніки.
Про це повідомляє видання Onet.
Журналісти зазначають, що у мережу просочилася ресурсна база польських військових — від гвинтів та ноутбуків до протитанкових ракет та винищувачів F-16, а «деяка інформація, котра потрапила у вільний доступ, є надзвичайно цінною для іноземних спецслужб».
Джерела видання у спецслужбах підтвердили витік даних та запевнили, що працюють над пошуком зловмисників, які посприяли витоку. За словами фахівця з кібербезпеки, базу вже завантажили користувачі з понад десятка країн, зокрема з Росії та Китаю.
Загалом у мережі оприлюднено 1 757 390 записів. Зараз польські служби перевіряють, як ця інформація потрапила в інтернет. За даними джерела Onet, найімовірніше, хтось з ІТ-спеціалістів Інспекції підтримки Збройних сил у Бидгощі (установи, яка займається закупівлями для армії та зберіганням техніки й запчастин) створив власну програму, в яку скопіював дані із засекречених військових систем.
Міноборони Польщі уже відреагувало на ситуацію, там переконують, що загрози для державної безпеки немає, а оприлюднені дані і без того містяться у відкритому доступі.
За попередніми даними, співробітник Інспекції забезпечення недбало ставився до своїх обовʼязків, унаслідок чого стався витік даних.
- У ніч з 13 на 14 січня невідомі хакери зламали сайти українських міністерств і державних структур. На них вони залишили повідомлення про нібито злив особистих даних у мережу. Не працювали сайти міністерств освіти та науки, закордонних справ, аграрної політики, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Нацполіції, «Дії» та інші.