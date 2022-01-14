У Польщі стався масштабний витік військових даних. Міноборони запевняє, що загрози для держбезпеки немає

У Польщі зафіксували масштабний витік даних про озброєння польської армії, боєприпаси, запчастини для бойових машин та спеціалізоване програмне забезпечення. Значна частина даних стосується обладнання з колишнього СРСР та закупленої у США, Німеччини та Ізраїлю техніки.

Про це повідомляє видання Onet.

Журналісти зазначають, що у мережу просочилася ресурсна база польських військових — від гвинтів та ноутбуків до протитанкових ракет та винищувачів F-16, а «деяка інформація, котра потрапила у вільний доступ, є надзвичайно цінною для іноземних спецслужб».

Джерела видання у спецслужбах підтвердили витік даних та запевнили, що працюють над пошуком зловмисників, які посприяли витоку. За словами фахівця з кібербезпеки, базу вже завантажили користувачі з понад десятка країн, зокрема з Росії та Китаю.