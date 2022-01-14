Хакери зламали сайти українських міністерств і держструктур

Невідомі хакери зламали сайти українських міністерств і державних структур. На них вони залишили повідомлення про нібито злив особистих даних у мережу.

Про це повідомляється на сторінці Міносвіти у Facebook.

«У зв’язку з глобальною атакою у ніч з 13 на 14 січня 2022 року офіційний сайт Міністерства освіти і науки тимчасово не працює», — йдеться в повідомленні.

Також не відкриваються сайти МЗС, Міністерства аграрної політики, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Нацполіції, «Дії» та інші. Водночас сайти Кабміну та Верховної Ради наразі працюють.

На деяких сайтах хакери залишили повідомлення про нібито масовий злив персональних даних.

«Українець! Усі ваші особисті дані були завантажені в загальну мережу. Усі дані на компʼютері знищуються, відновити їх неможливо. Уся інформація про вас стала публічною, бійтеся і чекайте гіршого», — йшлося в цих повідомленнях.

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